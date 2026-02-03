Hindi Viral

Mysterious Blue Light Seen In Wellington New Zealand Sky Viral Video

आधी रात को अचानक सूरज की तरह चमक उठा आसमान, टूटता तारा था या अंतरिक्ष का मलबा? देखें VIDEO

Viral Video: न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के आसमान में 30 जनवरी की रात एक रहस्यमयी नीली चमकदार रोशनी दिखाई दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक दुर्लभ और अनोखा नजारा देखने को मिला. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वीडियो न्यूजीलैंड की राजधानी में शुक्रवार, 30 जनवरी की देर रात का बताया जा रहा है. ऑनलाइन वायरल हुए एक वीडियो में, स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 11:25 बजे आसमान में नीले रंग की एक चमकदार रोशनी चमकती हुई दिखाई दी. इस अनोखे नजारें को हेरेटाउंगा बोटिंग क्लब के वेबकैम पर लाइव रिकॉर्ड किया गया और बाद में इसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया गया.

रात में अचानक सूरज की तरह चमका आसमान

बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रेडिक्टविंड नाम पेज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है, जो समंदर में मौसम की जानकारी देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है. पोस्ट के मुताबिक, वेलिंगटन के आसमान में एक बहुत ही चमकदार उल्कापिंड या टूटता तारा जैसा कुछ देखा गया है. वीडियो की शुरुआत में तो आसमान बिल्कुल काला और अंधेरा दिखता है, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी चमकती है. पहले यह एक गोल घेरे जैसा दिखता है और फिर एक लंबी चमकदार पूंछ की तरह बदल जाता है. बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे यह ईस्टर्न हट हिल्स के ऊपर आसमान में दाखिल हुआ था.

पानी में दिखी टूटते तारे की चमक

उल्कापिंड से निकली रोशनी की वह लाइन इतनी साफ होती है कि नीचे पानी में भी उसकी परछाईं चमक रही थी, जिससे यह नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था. हालांकि इसके बाद, वह धीरे-धीरे से गायब हो जाता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, देखिए, एक टूटता तारा वेलिंगटन के आसमान को रोशन कर रहा है. इसे 30 जनवरी 2026 को हेरेटाउंगा बोटिंग क्लब में लगे प्रेडिक्टविंड वेबकैम ने लाइव रिकॉर्ड किया. इस बार कैमरे पर समुद्र की लहरों से ज्यादा हलचल आसमान में देखने को मिली है.

इस रहस्यमयी रोशनी के पीछे का राज,

दरअसल, यह चमकती रोशनी या तो कोई उल्कापिंड हो सकती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही जल उठा हो, या फिर अंतरिक्ष में तैर रहे किसी पुराने सैटेलाइट का कचरा, जो नीचे गिरते समय जलने लगा हो. आजकल दुनिया भर में इतने सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं कि अंतरिक्ष के मलबे का इस तरह दिखना अब एक आम बात हो गई है. हालांकि, वेलिंगटन वाली इस रोशनी को लेकर अभी तक कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है.

