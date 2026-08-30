तुर्की में मिली 11,000 साल पुरानी रहस्यमयी मूर्ति, तेंदुए की पीठ पर सवार दिखा इंसान | खुद देखिए

Mysterious Statue: आज से करीब 11,000 साल पहले जब इंसान खेती और स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ रहा था. उसी दौर में किसी कलाकार ने पत्थर पर एक ऐसा दृश्य उकेर दिया, जिसे देखकर आज के पुरातत्वविद भी हैरान हैं. दक्षिणी तुर्की के प्राचीन कराहान टेपे से मिली एक दुर्लभ पत्थर की मूर्ति ने हर किसी को चौंका दिया है. इसमें एक इंसान को तेंदुए की पीठ पर सवार दिखाया गया है. नवपाषाण काल की इस कलाकृति में इंसान और एक शिकारी जानवर का ऐसा अनोखा मेल नजर आता है, जो पुरातत्वविदों के लिए अब तक अपनी तरह का एक बेहद असाधारण उदाहरण है. मगर अब सवाल उठता है कि 11,000 साल पहले बनाई गई इस आकृति में इंसान को तेंदुए की पीठ पर बैठाने के पीछे आखिर क्या सोच थी? क्या यह सिर्फ एक कलाकार की कल्पना थी, या इसके पीछे उस दौर के इंसानों की मान्यताओं और प्रतीकों से जुड़ी कोई गहरी कहानी छिपी है?
इस अनोखी मूर्ति की खोज दक्षिणी तुर्की के कराहान टेपे में हुई, जो नवपाषाण काल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है. यहां लंबे समय से खुदाई और शोध का काम चल रहा है और पुरातत्वविदों को प्राचीन लोगों की कला और जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चीजें मिलती रही हैं. नई मिली मूर्ति पत्थर से बनी है और इसमें एक व्यक्ति को तेंदुए की पीठ पर बैठे हुए दिखाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, पुरातत्वविदों ने इसे बेहद अनोखी खोज माना है. करीब 11,000 साल पुरानी यह प्रतिमा उस समय के लोगों की कल्पना और कलात्मक अभिव्यक्ति की एक दुर्लभ झलक देती है. हालांकि, मूर्ति का वास्तविक अर्थ क्या था और इसे बनाने के पीछे कलाकार की मंशा क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं है.
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प्राचीन कला में इंसानों और जानवरों को दिखाने वाली आकृतियां मिलती हैं, लेकिन कराहान टेपे से मिली यह प्रतिमा अपने खास दृश्य के कारण अलग है. इसमें इंसान को सीधे तेंदुए की पीठ पर सवार दिखाया गया है. इसी वजह से शोधकर्ताओं के लिए यह खोज खास महत्व रखती है. यह मूर्ति हजारों साल पहले रहने वाले लोगों की दुनिया को समझने में मदद कर सकती है. वे जानवरों को किस नजर से देखते थे और अपनी कल्पनाओं को कला में कैसे उतारते थे. फिलहाल इस एक मूर्ति के आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, लेकिन इसकी असाधारण बनावट और उम्र इसे प्राचीन नवपाषाण कला की महत्वपूर्ण खोजों में शामिल करती है. स्पष्ट कर दें कि यह जानकारी मुख्य रूप से Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey (Karahantepe Excavation Project) की आधिकारिक घोषणा और शोध पर आधारित है.