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स्कॉटलैंड में खुदाई के दौरान दिखा रहस्यमयी पत्थर का ढांचा, अंदर मिला इंसानी कंकाल | देखिए

Mysterious Human Skeleton In Stone Structure: स्कॉटलैंड के डोर्नोच के पास खुदाई में करीब 2,000 साल पुराने माने जा रहे एक रहस्यमयी पत्थर से बने गड्ढे में इंसानी कंकाल मिला है.

Written by: Nandan Singh
Published: August 30, 2026, 11:40 AM IST
Mysterious Stone Structure
पत्थरों से बने रहस्यमयी गड्ढे में मिला कंकाल. (Photo Credit: Highland Archaeology Services/Facebook)
  • रहस्यमयी पत्थर की संरचना में मिला इंसानी कंकाल
  • स्कॉटलैंड की जमीन के नीचे मिला रहस्यमयी ढांचा
  • देखकर पुरातत्वविद भी हैरान

Mysterious Human Skeleton: स्कॉटलैंड के उत्तरी हिस्से में डोर्नोच के पास एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान ऐसी संरचना मिली है, जिसने विशेषज्ञों को उलझन में डाल दिया है. Smithsonianmag.com में छपी रिपोर्ट के अनुसार, हाईलैंड आर्कियोलॉजी सर्विसेज की टीम जनवरी 2026 में एक स्थानीय खदान के विस्तार से पहले खुदाई कर रही थी. इसी दौरान जमीन के नीचे पत्थरों की एक गोलाकार परत दिखाई दी. आगे खुदाई करने पर करीब 10 फीट लंबा, 6.5 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा अंडाकार गड्ढा मिला. इसकी दीवारें पत्थरों से बनी थीं, फर्श पर पत्थर की पट्टियां थीं और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी नजर आईं.

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कंकाल के साथ मिले कई सुराग

इस संरचना के अंदर एक इंसानी कंकाल के अलावा जानवरों की हड्डियां, कोयला और जली हुई लकड़ी के टुकड़े मिले. खुदाई में साबुन-पत्थर यानी स्टिएटाइट से बने एक टूटे हुए कटोरे का हिस्सा और शेल स्टोन से बनी चूड़ी का टुकड़ा भी मिला. पास में मिले गड्ढों और खंभों के निशान से संकेत मिलता है कि यहां कभी गोलाकार घर भी रहे होंगे. इन सबूतों के आधार पर पुरातत्वविद इस जगह को प्रारंभिक तौर पर लौह युग यानी Iron Age का मान रहे हैं. कंकाल को फिलहाल एक संभावित वयस्क महिला का बताया गया है. आधिकारिक पुरातात्विक टीम के अनुसार, शरीर को उस समय रखा गया होगा जब गड्ढे को मिट्टी और अन्य सामग्री से भरा जा रहा था.

आखिर यह जगह किस काम आती थी?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह संरचना बनाई क्यों गई थी. विशेषज्ञों ने कई संभावनाएं सामने रखी हैं. यह जमीन के नीचे बना एक भंडारण कक्ष यानी ‘साउटरैन’ हो सकता है, जिसका इस्तेमाल भोजन रखने के लिए किया जाता था. यह किसी गोलाकार घर का हिस्सा भी हो सकता है या संभव है कि इसका इस्तेमाल किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक कुएं के रूप में किया गया हो. पत्थरों के निचले हिस्से में मिट्टी जैसी चिपचिपी सामग्री मिली है, जिससे लगता है कि संरचना में तरल पदार्थ रोकने की कोशिश की गई होगी. हालांकि छोटी जगह, संकरी प्रवेश-सीढ़ी और अन्य विशेषताओं के कारण इसे सिर्फ पानी जमा करने की जगह मानना मुश्किल है. दीवार में लगा एक बड़ा पत्थर अनाज से भूसी हटाने या दूसरी चीजें तैयार करने के लिए पीसने वाले पत्थर के रूप में इस्तेमाल हुआ हो सकता है.

आगे का शोध जारी

पुरातत्वविदों का एक अनुमान यह भी है कि संरचना को बंद करते समय शव को वहां रखा गया होगा. हालांकि यह भी संभव है कि पहले से बंद पड़ी जगह को बाद में शव रखने के लिए इस्तेमाल किया गया हो. आगे कंकाल और अन्य वस्तुओं की जांच से इस रहस्य को समझने में मदद मिल सकती है. फिलहाल वैज्ञानिकों ने खुदाई पूरी कर ली है और आगे का अध्ययन जारी है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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