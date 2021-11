Naag Nagin Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया हैरान कर देने वाली चीजों से भरी पड़ी है. यहां हम वो सबकुछ देख पाते हैं जो हकीकत में शायद ही कभी देखने को मिल पाए. अभी नाग-नागिन से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं. इसमें ऐसा कुछ नजर आता है जो आपको हैरान भी कर दे. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब देखा जा रहा एक मिनट का वीडियो किसी ग्रामीण इलाकों का मालूम पड़ता है. इसमें करीब दस फीट लंबे नाग और नागिन अचानक झाड़ियों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए और एक-दूसरे को प्रेम करने लगते हैं. वीडियो में दोनों को प्रेम करते देखना बड़ा मनमोहक लगता है.Also Read - Dosto Ka Majak: चुपचाप कमरे में घुस आए तीन दोस्त, उसके बाद जो किया हिल गया लड़का | देखिए मजेदार Video

देख सकते हैं कि झाड़ियों से बाहर निकलते ही नाग नागिन एक-दूसरे से लिपट गए. इसमें नाग कभी कई फीट खुद को हवा में कर लेता तो कभी नागिन भी ऐसा करने लगती है. वीडियो के बैकग्राउंड में बज रहा गाना इसे और खूबसूरत बनाता है. हालांकि कुछ सेकंड बाद वीडियो में ऐसा कुछ नजर आते हैं यकीन नहीं करेंगे. दरअसल प्रेम करते-करते नाग-नागिन इतने मगन हो गए कि एक-दूसरे से बुरी तरह लिपट गए. आप देख सकते हैं कि दोनों को इस फ्रेम में देखकर लगता है जैसे कोई रस्सी बंट दी हो. हालांकि बाद में दोनों एक बार फिर प्रेम करने लगते हैं. वीडियो में ये दृश्य देखना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है.

यहां देखें वीडियो-

Best wishes to all of you on the last Monday of Shravan month. May the grace of Lord Shiva be with you all. Special Darshan of Nag Nagin on this auspicious occasion.🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/P0ea845WX0

— subhash paliwal (@Subhash_Rajsmnd) August 12, 2019