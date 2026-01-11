Hindi Viral

Nagin Dance Ka Video Funny Dance Video Google Trends Boy Did Snake Dance With Girl But Broke His Teeth In One Of The Hoods Watch Video

Nagin Dance Ka Video: लड़की के साथ नागिन डांस करने लगा लड़का, मगर एक फन में दांत तुड़वा बैठा बेचारा | देखें वीडियो

Nagin Dance Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि लड़का खड़े होकर डांस कर रहा है और लड़की नागिन की तरह रेंग रही है. मगर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर हंसी छूट जाएगी.

नागिन डांस का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. (Photo/X)

Nagin Dance Ka Video: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हम चौंक जाते हैं. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो दरअसल नागिन डांस से जुड़ा है जिसमें लड़का और लड़की परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं. मगर डांस के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी. इसमें देखेंगे कि डांस के बीच नागिन बनी लड़की ने ऐसा फन मारा कि बेचारे लड़के के दांत ही टूट गए. नागिन डांस का ये वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब देखा जा रहा है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों की तादाद व्यूज बटोर चुका है.

वीडियो में क्या नजर आया

वीडियो शुरुआत से देखने पर किसी फंक्शन से जुड़ा मालूम होता है. डीजे का इंतजाम है और लोग परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं. फ्रेम अभी तक नजारा बेहद सामान्य नजर आता है. मगर तभी बैकग्राउंड में नागिन डांस के लिए सॉन्ग बजता है. लड़की और लड़का स्टेज पर पहुंचते हैं. दोनों डांस के दौरान अजब-गजब स्टेप मारते हुए नजर आते हैं. मगर फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आया शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की होगी.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by AS_Mahto (@as_mahto40)

आगे देखेंगे कि लड़की बैठकर नागिन डांस करती है जबकि लड़का उसके घुटने पर खड़ा हो गया. फ्रेम में ये नजारा सबसे ज्यादा देखने लायक होता है. मगर तभी लड़की ने ऐसा फन मारा कि लड़के का सारा बैलेंस बिगड़ गया. लड़का औंधे मुंह गिर पड़ा. मानो बेचारे के दांत ही टूट गए हों. वीडियो में एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर शायद ही कोई हंसी रोक पाएगा. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर as_mahto40 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर कर रहे हैं.

