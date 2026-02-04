  • Hindi
  • Viral
  • Nagin Dance Video Snake Dance Video Google Trends Today Nagin Did Amazing Dance In Front Of Mirror This Sanp Ka Video Goes Viral Now

Nagin Dance Video: आईने के सामने आकर कंफ्यूज हो गई नागिन, फिर यूं झूमकर लगी नाचने | देखें वीडियो

Nagin Dance Video: देख सकते हैं कि कैसे एक नागिन आईने के सामने जाकर झूमना शुरू कर देती है. उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है,

Published date india.com Published: February 4, 2026 3:17 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Nagin Dance Video

Nagin Dance Video: सांप से जुड़े नजारे सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचते हैं. इनमें दिखने वाले नजारे कंपकंपी तक छुड़ा देते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसने हर किसी को चौंका दिया. वीडियो में एक काला सांप घर के अंदर लगे बड़े से शीशे यानी आईने के सामने नजर आता है. शुरुआत में सांप बिल्कुल शांत बैठा होता है और शीशे में दिखाई दे रहे अपने ही प्रतिबिंब को गौर से देखता है. ऐसा लगता है जैसे वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हो. कुछ सेकंड तक वह बिना हिले-डुले आईने को निहारता रहता है, मानो उसे समझ नहीं आ रहा हो कि सामने जो दिखाई दे रहा है, वह वही खुद है.

सांप हुआ कन्फ्यूज
वायरल वीडियो में आगे देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद सांप का व्यवहार बदल जाता है. वह अचानक अपना शरीर हवा में उठाकर लहराने लगता है और बलखाने लगता है. उसका यह अंदाज बिल्कुल डांस जैसा लगता है. सांप जिस तरह से अपने शरीर को मोड़ता और हिलाता है, उसे देखकर लोग इसे ‘नागिन डांस’ कह रहे हैं. कई लोगों को यह नजारा मजेदार लगा, तो कुछ लोग इसे हैरान करने वाला बता रहे हैं. दरअसल, सांप शीशे में दिख रहे अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा सांप समझ बैठता है. उसे लगता है कि सामने कोई और सांप मौजूद है, जो उसकी हर हरकत की नकल कर रहा है. इसी भ्रम में वह अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहा होता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं
वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि कुछ देर तक आईने के सामने डांस करने के बाद सांप वहां से हट जाता है, और दूसरी दिशा में रेंगते हुए चला जाता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि सांप भी कभी-कभी खुद को पहचान नहीं पाते. वहीं कुछ लोगों ने इसे प्रकृति का रोचक नजारा बताया. वीडियो को Black snake नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.