Nails Video Viral: नाखून काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वजह ये है कि नाखून किसी आम व्यक्ति के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लंबे नाखून का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली महिला के थे.

इस महिला का नाम है अयाना विलियम्स. अयाना ने 30 साल बाद नाखून कटवाए हैं. वे इतने सालों से रिकॉर्ड बनाने के लिए ही नाखून बढ़ा रही थीं.

अयाना विलियम्स ह्यूस्टन, यूएसए में रहती हैं. साल 2017 में ही उन्हें 'दुनिया के सबसे लंबे नाखून' (world's longest fingernails) के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

साल 2017 में ही उनके नाखून 19 फीट लंबे थे. उसके बाद से अब तक और बढ़ गए थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि नाखून काटे जाने के समय उनके नाखूनों की लंबाई 24 फीट 7 इंच थी.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ये वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है.

वीडियो में दिखता है कि नाखून काटने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया.

“With or without my nails, I will still be the queen. My nails don’t make me, I make my nails!”

— Guinness World Records (@GWR) April 7, 2021