NCERT Class 1 Poem Viral: एनसीईआरटी (NCERT) की कक्षा 1 (Class 1) के सिलेबस में एक कविता है, शीर्षक है ‘आम की टोकरी’. इस कविता को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हो रहा है. लोग इसे सिलेबस से हटाने की मांग कर रहे हैं.

कविता की जमकर आलोचना की जा रही है. कई लोगों ने सवाल उठाया है कि इस तरह की भाषा वाली कविता बच्चों को कैसे पढ़ाई जा रही है.

विरोध करने वालों में IAS अधिकारी अवनीश शरन भी शामिल हैं. उन्होंने कविता को शेयर करते हुए लिखा,

ये किस ‘सड़क छाप’ कवि की रचना है ?? कृपया इस पाठ को पाठ्यपुस्तक से बाहर करें.

देखें पोस्ट-

उनके इस ट्वीट पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

लोग कविता के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का हिस्सा है.

वहीं, अब सोशल मीडिया पर तेजी से इस कविता को पाठ्यपुस्तक से हटाने की मांग की जा रही है-

This is the book sir “रिमझिम-1″… @ncert @DrRPNishank please see this sir and remove that content asap pic.twitter.com/pDyLWBitxA

— Vikash Kushwaha (@Vikashkumar93) May 20, 2021