Ajit Pawar Last Post: अजित पवार का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट, जिन्हें याद किया उनके करोड़ों लोग हैं फैन

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का आज बुधवार सुबह विमान हादसे में निधन हो गया. विमान हादसे से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जो अब खूब वायरल हो रहा है.

दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. (photo/Social-Media)

Ajit Pawar Last Social Media Post: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ NCP नेता अजित पवार का बुधवार की सुबह प्लेन हादसे में निधन हो गया. उनका निजी विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के प्रयास के दौरान क्रैश हो गया और इसमें वे दुखद रूप से समय रहते बच नहीं पाए. दुर्घटना में कुल पांच लोगों की मौत हुई है, जिनमें पवार के साथ विमान क्रू और अन्य भी शामिल बताए जा रहे हैं. हादसे की जांच जारी है और कारणों का पता लगाने के लिए अधिकारियों ने कदम उठाए हैं.

हादसे से कुछ मिनट पहले का पोस्ट

हादसे से ठीक कुछ ही मिनट पहले अजित पवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट (X) पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया था, जो अब उनका आखिरी सार्वजनिक संदेश बन गया है. उन्होंने अपने पोस्ट में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर याद किया जिनके आज भी भारत में करोड़ों फैन हैं. एनसीपी के दिवंगत नेता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी. इस संदेश में उन्होंने देशभक्ति और बलिदान की भावना को उजागर करते हुए लाजपत राय के योगदान को याद किया, जिसे उनके समर्थकों और जनता के बीच भावनात्मक रूप से साझा किया जा रहा है.

पोस्ट पर क्या बोले नेटिजन्स

पवार का यह आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इसे अब उनके जीवन के अंतिम पलों के रूप में देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने दिल को छू लेने वाली बात कही थी. यह पोस्ट उनके राजनीतिक करियर और व्यक्तिगत भावनाओं का एक अनमोल हिस्सा बन गया है.

डिप्टी सीएम का आखिरी पोस्ट

राजनीति के दिग्गज नेता

राजनीति में दशकों तक सक्रिय रहे अजित पवार का योगदान महाराष्ट्र सरकार और उनके संसदीय कार्यों में महत्वपूर्ण रहा है. वे कई बार विधायक और उपमुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर चुके थे और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में अपने नेतृत्व के लिए पहचाने जाते थे. उनके निधन से राज्य और देश भर में शोक की लहर फैल गई है, और वरिष्ठ नेताओं सहित कई लोगों ने इस अप्रत्याशित क्षति पर शोक व्यक्त किया है.

