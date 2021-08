Viral Video: टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा (Tokyo Olympic Gold Medalist Neeraj Chopra) के एक ऑनलाइन इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. इंटरव्यू मशहूर रेडियो जॉकी मलिष्का मेंडोंसा (Radio jockey Malishka Mendonsa) और उनकी टीम ने लिया.Also Read - Mummy Ka Thappad: मेट्रो में बुरी तरह रो रहा था बेटा, पुचकारने पर भी नहीं माना, फिर मां ने अपनाया रामबाण इलाज | Viral हो रहा मजेदार Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि आरजे मेंडोंसा को नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू लेने में इतनी खुशी हुई कि उन्होंने और उनकी टीम ने लाइव कैमरे के सामने डांस कर इस खुशी का इजहार किया. इस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा ज सकता है कि आरजे और उनकी टीम के चार सदस्य साल 1957 की मशूहर फिल्म 'नया दौर' के गाने 'उड़ें जब जब जुल्फें तेरी…' पर डांस कर रही हैं. वीडियो के शुरुआत में कई लड़कियों को डांस करते हुए देखा जा सकता है, तभी चंद सेंकड बाद कैमरे का फोकस नीरज चोपड़ा की तरफ होता है जो जूम के जरिए कार्यक्रम से लाइव जुड़े होते हैं.

23 साल के गोल्ड मेडलिस्ट के सामने डांस करने के बाद आरजे इसके लिए मजाकिया अंदाज में माफी मांगती हैं. वीडियो उन्हें कहते हैं देखा जा सकता है- कितना मजा आ गया… सॉरी हमने आपको ज्यादा तो नहीं छेड़ा? ये सुनकर नीरज चोपड़ा मुस्कुराने लगते हैं.

यहां देखें वीडियो-

Indian #Journos these days in a zoom interview with @Neeraj_chopra1 😂@mymalishka pic.twitter.com/dzo7qPPZqw

— Rupin Sharma IPS (@rupin1992) August 20, 2021