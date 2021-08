Neeraj Chopra Viral Videos: देश में अगर किसी एक नाम की चर्चा है, जिसे हर कोई जानना चाहता है, जिसके वीडियोज ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है, वो नाम है गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा. नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल लाकर इतिहास रच दिया है. उनकी हर फिदा पर लाखों फिदा हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें Most Eligible Bachelor कहा जा रहा है.Also Read - Snake Se Badla: कमाल का है ये शख्स, सांप ने काटा तो इसने भी उसे काटा, रत्ती भर भी नहीं पड़ा फर्क

नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है. अब उनके कई तरह के वीडियोज वायरल हो रहे हैं. इनमें कई पुराने वीडियोज भी हैं.

लोग इन वीडियोज को बेहद पसंद कर रहे हैं. इनमें नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो से लेकर दोस्तों संग मस्ती-डांस करते, पुराने इंटरव्यूज भी शामिल हैं.

नीरज चोपड़ा के पॉपुलर 7 वीडियोज – Neeraj Chopra Most Popular 7 Videos

This is how You have to Train to WIN a Gold Medal#NeerajChopra pic.twitter.com/2IDRs0XIEy — DaaruBaaz Mehta (@DaaruBaazMehta) August 7, 2021

Desi Chora Neeraj Chopra Old Interview pic.twitter.com/1g3wayNoJz — Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) August 9, 2021

What a way to honour one of their own #indianarmy #NeerajChopra pic.twitter.com/EChwJYxO54 — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 11, 2021

बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. ओलंपिक के इतिहास में नीरज ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं.

स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेस लौटने पर नीरज चोपड़ा ने कहा था, ‘सबको धन्यवाद! ये गोल्ड मेडल मेरा नहीं पूरे देश का है. आप सब की दुआएं थीं. इसलिए ये मुमकिन हो सका. आगे और मेहनत करूंगा.’