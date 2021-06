Nest Viral Video: अपने आशियाने को खूबसूरत बनाने की हर कोई कोशिश करता है. पर चिड़िया कितना खूबसूरत ठिकाना बना सकती है, ये आज देखिए. वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आपको एक बार तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ये सच है. Also Read - Doctor-Nurses Dance Video: कोविड सेंटर में Zingaat गाने पर उछल-उछल कर डॉक्टर्स ने नर्सों संग किया डांस, लगे जोरदार ठुमके

वीडियो में दिखता है कि पेड़ की पत्ती के अंदर पक्षी का खूबसूरत घोंसला है. ये घोंसला ऐसा है जैसे किसी ने हाथ से इसे तराशा हो.

घोंसले में पक्षी के अंडे नजर आ रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड को देखकर लग रहा है कि ये किसी जंगल की तस्वीर है.

वीडियो को Buitengebieden नामक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. शेयर करते हुए लिखा,

Nature is beautiful..

देखें वायरल वीडियो-

लोग इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं. साथ ही वो प्रकृति की खूबसूरती के दीवाने हुए जा रहे हैं.

Cantilevered architectural perfection! Engineers and architects should take note 😊

Wow, I’ve seen a lot of amazing nests, but this one I’ve never seen. Anyone know what species made it?

— Terry G – They must be held accountable (@AllForBirds) June 2, 2021