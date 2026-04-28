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VIDEO: पैदा होते ही डॉक्टर से पंगा ले बैठा बच्चा, अब तक लाखों बार देखा गया ये अनोखा वीडियो
आमतौर पर जन्म के तुरंत बाद बच्चे रोते हैं और कमजोर नजर आते हैं, लेकिन यहां कहानी पूरी तरह उलट दिखती है. जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, वह सीधे डॉक्टर के दस्ताने को मजबूती से पकड़ लेता है.
Ajab Gajab Video: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं. इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस क्लिप में एक नवजात बच्चा अपनी पहली ही झलक में ऐसा अंदाज दिखाता है कि लोग उसे ‘नन्हा बाहुबली’ कहने लगे हैं. वीडियो को Dr. Islam Eldeh ने शेयर किया है. वीडियो अपलोड होते ही यह लाखों-करोड़ों व्यूज बटोर चुका है. आमतौर पर जन्म के तुरंत बाद बच्चे रोते हैं और कमजोर नजर आते हैं, लेकिन यहां कहानी पूरी तरह उलट दिखती है. जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, वह सीधे डॉक्टर के दस्ताने को मजबूती से पकड़ लेता है.
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हैरान कर देगी बच्चे की पकड़
क्लिप में साफ दिखता है कि डॉक्टर मस्ती में बच्चे को हल्का गुदगुदाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे से इस बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह छोड़ने का नाम ही नहीं लेता. वह रोता जरूर है, लेकिन उसकी ग्रिप जरा भी ढीली नहीं पड़ती. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. कोई कह रहा है ‘आते ही एटीट्यूड दिखा दिया’, तो कोई इसे फिल्मी अंदाज में ‘जन्म लेते ही हीरो एंट्री’ बता रहा है. कई लोगों ने मजाक में लिखा कि ये बच्चा आगे चलकर जरूर दमदार पर्सनालिटी वाला बनेगा.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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मजबूत पकड़ के पीछे क्या कारण
हालांकि इस मजेदार वीडियो के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है. नवजात बच्चों में एक खास तरह का रिफ्लेक्स होता है, जिसे ‘पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स’ कहा जाता है. इसमें बच्चे की हथेली किसी चीज को छूते ही खुद-ब-खुद पकड़ लेती है. लेकिन वजह चाहे जो भी हो, इंटरनेट पर इस नन्हे की ‘ताकत’ ने लोगों का दिल जीत लिया है. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना हुआ है.