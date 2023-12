शादियों में नया ट्रेंड: मेहमानों की रोटी सेंकने की वीडियो वायरल, लोगों ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन

शादियों का सीजन चल रहा है, शादी को यादगार पल बनाने के लिए लोग तरह- तरह के कारनामे करने की कोशिश करते नजर आते हैं. कुछ लोग जहां शादी में महंगे से महंगा शादी का स्टेज तैयार करते दिखते हैं. तो वहीं कुछ लोग खाने में तरह-तरह के पकवान शामिल करते नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख सभी हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं . वायरल हो रहे वीडियो में शादी में आए मेहमानों को खुद अपने रोटी सेकते दिख रहे हैं.

एक ऐसा समय भी था जब शादियां बड़ी सादगी से होती थी, न ज्यादा पैसों की बर्बादी और न ही इतना दिखावा हुआ करता था. लेकिन समय के साथ- साथ सब बदल गया है. आज प्री वेडिंग शूट से लेकर थीम तक तमाम ऐसी चीजें जिसके लिए लोग अपना पैसा पानी की तरह बहाते नजर आते हैं. अब तो लोग खाने-पीने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं. फिर भी खाने के स्वाद में मजा नहीं आता. वायरल हो रहे वीडियो में तो आलम ये हैं कि बारात में आए लोग खुद अपने रोटी सेक रहे हैं.

New thing in big parties ?

Make your own roti pic.twitter.com/8Q9lVuAmFF

— Eminent Woke (@WokePandemic) December 1, 2023