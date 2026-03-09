Hindi Viral

New Zealand Entire Batting Lineup Missing Complaints Delhi Gujarat And Up Police Trade Jokes After Indias T20 World Cup Victory

आपस में भिड़ गई दिल्ली-यूपी और गुजरात की पुलिस! मैदान पर बुमराह का कहर बना वजह

Viral News Today: मैच के दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अहमदाबाद पुलिस को टैग किया. दिल्ली पुलिस ने लिखा कि न्यूजीलैंड की टीम गेंद गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकती है. इसके बाद गुजरात और यूपी पुलिस ने अनोखे अंदाज में मामले में एंट्री मारी.

विश्व कप में टीम इंडिया की जीत के बाद सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है. (Photo/X)

Viral News Today: भारत ने 8 मार्च 2026 की रात इतिहास रचते हुए ICC Men’s T20 World Cup 2026 का खिताब जीत लिया. फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. इस शानदार जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप तीन बार जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन गया. खास बात यह भी रही कि भारत ने अपनी ही सरजमीं पर यह टूर्नामेंट जीतकर नया इतिहास रच दिया.

भारत जीत के बीच भिड़ी तीन राज्यों की पुलिस

फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों पर जमकर धोया. मैदान पर भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आया, वहीं सोशल मीडिया पर भी इस जीत को लेकर मजेदार माहौल बन गया. दरअसल मैच के दौरान अलग-अलग राज्यों की पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के बीच मजाकिया अंदाज में ‘ट्विटर वार’ शुरू हो गया, जिसने इंटरनेट यूजर्स का खूब मनोरंजन किया.

दिल्ली पुलिस ने किया मजेदार पोस्ट

मैच के दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मजाकिया पोस्ट करते हुए अहमदाबाद पुलिस को टैग किया. दिल्ली पुलिस ने लिखा कि न्यूजीलैंड की टीम गेंद गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकती है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज गेंदों को लगातार स्टैंड्स में भेज रहे हैं. यह ट्वीट देखते ही सोशल मीडिया पर लोगों की हंसी छूट गई.

यहां देखें पोस्ट

Dear @AhmedabadPolice ‍♂️,

You may get ball disappearance complaints from Kiwi’s No need to take it seriously… it’s our batsmen sending them to the stands #INDvNZ#T20WorldCup2026final#IndiaVsNewZealand — Delhi Police (@DelhiPolice) March 8, 2026

अहमदाबाद पुलिस ने दिया जवाब

दिल्ली पुलिस के इस मजाकिया अंदाज का जवाब अहमदाबाद पुलिस ने भी उसी अंदाज में दिया. उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि मामले की जानकारी देने के लिए धन्यवाद, इसे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ले लिया गया है. इस जवाब ने सोशल मीडिया पर माहौल को और भी हल्का और मनोरंजक बना दिया.

यहां देखें पोस्ट

Thank you for bringing this to our attention. The matter has been reported to the Higher Police officials. — Ahmedabad Police અમદાવાદ પોલીસ (@AhmedabadPolice) March 8, 2026

यूपी पुलिस ने भी मारी एंट्री

इसी बीच भारत की जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने भी इस मजेदार बातचीत में एंट्री मार दी. यूपी पुलिस ने ‘केस डायरी अपडेट’ के अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले शिकायत गेंद के गायब होने की थी, लेकिन अब पूरी बल्लेबाजी लाइन-अप के गायब होने की शिकायत मिल रही है इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह तेज गेंदबाज जसप्रीप बुमराह का असर है.

यहां देखें पोस्ट

CASE STATUS UPDATE Earlier complaint: Ball going missing.

New complaint: Entire batting lineup going missing.

Our assessment: This is not a law & order problem.

This is Bumrah. #INDvNZ #T20WorldCup2026Final pic.twitter.com/218PYJQ9r6 — UP POLICE (@Uppolice) March 8, 2026

भारत ने बनाया जीत का रिकॉर्ड

आपको बता दें कि भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए है. टीम इंडिया ना सिर्फ तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी, बल्कि लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतकर उसने विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा भी साबित कर दिया. वहीं मैदान के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पुलिस के इन मजेदार ट्वीट्स ने भी फैंस के जश्न को दोगुना कर दिया.

