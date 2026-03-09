  • Hindi
आपस में भिड़ गई दिल्ली-यूपी और गुजरात की पुलिस! मैदान पर बुमराह का कहर बना वजह

Viral News Today: मैच के दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अहमदाबाद पुलिस को टैग किया. दिल्ली पुलिस ने लिखा कि न्यूजीलैंड की टीम गेंद गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकती है. इसके बाद गुजरात और यूपी पुलिस ने अनोखे अंदाज में मामले में एंट्री मारी.

Indian Cricket Team
विश्व कप में टीम इंडिया की जीत के बाद सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है. (Photo/X)

Viral News Today: भारत ने 8 मार्च 2026 की रात इतिहास रचते हुए ICC Men’s T20 World Cup 2026 का खिताब जीत लिया. फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. इस शानदार जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप तीन बार जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन गया. खास बात यह भी रही कि भारत ने अपनी ही सरजमीं पर यह टूर्नामेंट जीतकर नया इतिहास रच दिया.

भारत जीत के बीच भिड़ी तीन राज्यों की पुलिस

फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों पर जमकर धोया. मैदान पर भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आया, वहीं सोशल मीडिया पर भी इस जीत को लेकर मजेदार माहौल बन गया. दरअसल मैच के दौरान अलग-अलग राज्यों की पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के बीच मजाकिया अंदाज में ‘ट्विटर वार’ शुरू हो गया, जिसने इंटरनेट यूजर्स का खूब मनोरंजन किया.

दिल्ली पुलिस ने किया मजेदार पोस्ट

मैच के दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मजाकिया पोस्ट करते हुए अहमदाबाद पुलिस को टैग किया. दिल्ली पुलिस ने लिखा कि न्यूजीलैंड की टीम गेंद गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकती है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज गेंदों को लगातार स्टैंड्स में भेज रहे हैं. यह ट्वीट देखते ही सोशल मीडिया पर लोगों की हंसी छूट गई.

यहां देखें पोस्ट

अहमदाबाद पुलिस ने दिया जवाब

दिल्ली पुलिस के इस मजाकिया अंदाज का जवाब अहमदाबाद पुलिस ने भी उसी अंदाज में दिया. उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि मामले की जानकारी देने के लिए धन्यवाद, इसे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ले लिया गया है. इस जवाब ने सोशल मीडिया पर माहौल को और भी हल्का और मनोरंजक बना दिया.

यहां देखें पोस्ट

यूपी पुलिस ने भी मारी एंट्री

इसी बीच भारत की जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने भी इस मजेदार बातचीत में एंट्री मार दी. यूपी पुलिस ने ‘केस डायरी अपडेट’ के अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले शिकायत गेंद के गायब होने की थी, लेकिन अब पूरी बल्लेबाजी लाइन-अप के गायब होने की शिकायत मिल रही है इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह तेज गेंदबाज जसप्रीप बुमराह का असर है.

यहां देखें पोस्ट

भारत ने बनाया जीत का रिकॉर्ड

आपको बता दें कि भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए है. टीम इंडिया ना सिर्फ तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी, बल्कि लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतकर उसने विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा भी साबित कर दिया. वहीं मैदान के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पुलिस के इन मजेदार ट्वीट्स ने भी फैंस के जश्न को दोगुना कर दिया.

