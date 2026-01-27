  • Hindi
  • Viral
  • Newlywed Bride Gave Birth To Baby Just 6 Hours After Her Wedding Ceremony In Up Shadi Ke 6 Ghante Bad Pita Ban Gya Dulha

शादी हुई और सिर्फ 6 घंटे में पिता बन गया दूल्हा, पता चला तो खुशी से झूमने भी लगा बंदा

Funny Viral News Today: हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले का है. यहां खूब धूमधाम से दूल्हा-दुल्हन का विवाह और सुहागरात को दूल्हा एक बच्चे का पिता बन गया.

Published date india.com Published: January 27, 2026 1:59 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Bride Groom Video Today (1)
विवाह के सिर्फ छह घंटे बाद बच्चे के जन्म से जुड़ा मामला चर्चा में छाया हुआ है. (Photo/Meta)

Ajab Gajab Viral News: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ चर्चा में आता है जिसे देखकर हंसी छूट जाती है. मगर कई बार होश उड़ जाते हैं और घटनाओं पर यकीन करना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से चर्चा में बना हुआ है. जहां एक महिला ने विवाह के महज 6 घंटे के बाद एक बच्चे को जन्म दिया है. मामला सामने आने के बाद ये पूरे इलाके के साथ सोशल मीडिया पर भी सनसनीखेज खबर बनी हुई है.

जमीन में 1000 फीट नीचे तक भेज दिया कैमरा, फिर जो कुछ दिखा खुद कांप गया शख्स

क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना जिले में कुम्हारिया गांव की है. जहां गांव के ही रिजवान की शादी दूसरे गांव की लड़की से तय हुई. विवाह दोनों परिवारों की सहमति तय हुआ और खूब धूमधाम से संपन्न भी हुआ. बताया गया कि सुहागरात को दुल्हन को जोर से पेट में दर्द हुआ. तुरंत घर पर ही महिला डॉक्टर को बुलाया गया. मगर इसके बाद जो कुछ हुआ इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी. दुल्हन घर में प्रवस पीड़ा हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया. इधर खुद के पिता बनने की खबर मिलने के बाद खुद दूल्हा का खुशी से ठिकाना नहीं रहा.

दूल्हा-दुल्हन का पहले से प्रेम-प्रसंग

बताया गया कि रिजवान के करीब में ही दूसरे गांव की लड़की से सालों से प्रेम प्रसंग थे. लड़की के परिवार को जब मामले की जानकारी हुई तब उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और दोनों का विवाह कराने का फैसला लिया गया. पुलिस और गांव के प्रधान के मामले में दखल के बाद शादी की तारीख तय हुई. दूल्हा बना रिजवान बारात लेकर दुल्हन के गांव पहुंचा और विवाह संपन्न हुआ. मगर दुल्हन के ससुराल पहुंचने के कुछ घंटे बाद जो कुछ हुआ इसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. विवाह संपन्न होने के महज कुछ ही घंटों ने दुल्हन में एक बच्चे को जन्म दिया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.