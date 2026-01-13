  • Hindi
शोपीस बनाने के लिए खरीदा टैंक, अंदर से निकला बेशकीमती खजाना, रातोंरात शख्स बना सुपर-रिच!

Trending News: कहते हैं कि किस्मत कब चमक जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता. ब्रिटेन के निक मीड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने मात्र अपने शौक के लिए एक पुराना टैंक खरीदा, लेकिन वह टैंक उनके लिए कुबेर का खजाना साबित हुआ.

Viral News: निक मीड की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कभी-कभी किस्मत ऐसे दरवाजों से दस्तक देती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. एक मामूली शौक कैसे किसी व्यक्ति को रातों-रात सुर्खियों में ला सकता है, यह निक मीड और उनके द्वारा खरीदे गए एक पुराने रूसी टैंक की कहानी से समझा जा सकता है.

यह कहानी साल 2017 में शुरू हुई, जब ब्रिटेन के रहने वाले सैन्य वाहनों के शौकीन निक मीड ने ई-बे साइट पर एक नीलामी के दौरान एक पुराना रूसी T54/69 टैंक देखा. निक, जिनके पास पहले से ही लगभग 150 सैन्य वाहनों का विशाल संग्रह था, उन्होंने इस टैंक को करीब 30,000 पाउंड (लगभग 33 लाख रुपये) में खरीदने का फैसला किया.

टैंक के भीतर दफन था इतिहास का एक बड़ा राज

उनका उद्देश्य इसे रिस्टोर करना और अपने कलेक्शन की शोभा बढ़ाना था. देखने में यह टैंक जंग लगा और बेकार लग रहा था, लेकिन इसके भीतर इतिहास का एक बड़ा राज दफन था. टैंक को अपने फार्म पर लाने के बाद, निक और उनके मैकेनिक मित्र टॉड चैंबरलेन ने इसकी मरम्मत शुरू की.

अंदर पुराने गोला-बारूद होने का था डर

उन्हें संदेह था कि टैंक के डीजल फ्यूल टैंक के अंदर पुराने गोला-बारूद या हथियार हो सकते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकते थे. एहतियात के तौर पर, उन्होंने डीजल टैंक को खोलते समय एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया, ताकि यदि कोई विस्फोटक मिले, तो उसे हटाने की प्रक्रिया का प्रमाण रहे.

जैसे ही उन्होंने टैंक के ढक्कन को काटा और अंदर हाथ डाला, उन्हें कुछ भारी और सख्त महसूस हुआ. पहले उन्हें लगा कि यह केवल लोहे के टुकड़े हैं, लेकिन बाहर निकालने पर उनके होश उड़ गए. वह लोहे के टुकड़े नहीं, बल्कि शुद्ध सोने की ईंटें थीं.

टैंक के भीतर 20 करोड़ का खजाना

निक को टैंक के भीतर से सोने की कुल 5 ईंटें मिलीं, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 5 किलो था. जब उन्होंने और टॉड ने उस समय के बाजार भाव के अनुसार इसकी गणना की, तो उस खजाने की कीमत लगभग 2 मिलियन पाउंड (भारतीय मुद्रा में करीब 20 से 24 करोड़ रुपये) आंकी गई. एक पल में 33 लाख का निवेश करोड़ों के मुनाफे में बदल चुका था.

पुलिस को दी सूचना

इतनी बड़ी मात्रा में सोना मिलने के बाद निक और टॉड के सामने बड़ी दुविधा थी. निक ने मजाकिया लहजे में कहा, “आप बिना किसी सवाल के पांच सोने की ईंटें किसी दुकान पर लेकर नहीं जा सकते.” उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सारा सोना जब्त कर लिया और निक को एक रसीद थमा दी.

हालांकि उन्हें सोना वापस नहीं मिला, लेकिन निक को इसका मलाल नहीं है. उनका मानना है कि अगर सोना नहीं भी मिला, तब भी उनके पास उनका वह ‘खूबसूरत टैंक’ तो सुरक्षित है ही.

आखिर टैंक में कहां से आया सोना?

विशेषज्ञों और निक की थ्योरी के अनुसार, यह सोना 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सैनिकों द्वारा कुवैत से लूटा गया होगा. सैनिकों ने पकड़े जाने के डर से या बाद में निकालने के उद्देश्य से टैंक के फ्यूल टैंक में छेद करके ईंटों को उसमें छिपा दिया होगा. बाद में यह टैंक कई हाथों से होता हुआ ब्रिटेन पहुंचा और आखिर में निक को मिला.

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है.

