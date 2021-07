Nitish Kumar Ke 82 Teeth: आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसके मुंह में 82 दांत हों? अगर नहीं, तो पटना से आई ये खबर आपको भी हैरान कर देगी. यहां डॉक्टर्स ने नितीश कुमार के मुंह से 82 दांत निकाले हैं. ये ऐसा केस है, जो शायद लाखों में एक आता हो.Also Read - Bihar Panchayat Chunav Updates: क्या 2 से ज्यादा बच्चों वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव? जानें पंचायती राज मंत्री ने क्या कहा..

जिस लड़के के मुंह से इतने दांत निकाले गए उसका नाम नितीश कुमार है, उम्र महज 17 साल है. नितीश कुमार को काफी समय से दांतों से संबंधित समस्या हो रही थी.

जब वे पटना में डॉक्टर्स के पास पहुंचे तो डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए कि उनके मुंह में अजब जबड़ा है. जो आमतौर पर लोगों में नहीं देखा जाता.

डॉक्टर्स ने बताया कि नितीश कुमार पिछले पांच सालों से जबड़े के जटिल ट्यूमर ‘ओडोन्टोम’ से पीड़ित थे. नितीश के जबड़े को ठीक करने के लिए उन्हें ऑपरेशन करना पड़ा. जो करीब 3 घंटे तक चला. इसी ऑपरेशन में उनके जबड़े से 82 दांत निकाले गए हैं.

बिहार में IGIMS Patna के डॉक्टर्स ने ये ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के बाद नितीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है.

Bihar: Doctors extracted parts of teeth (forming 82 teeth) from areas in lower jaw of 17y/o in Patna

He came with complaint of swelling & pain in jaw. After examination, we diagnosed that he had Complex Odontoma, a rare jaw tumor: Dr Priyankar Singh, IGIMS Patna said y’day (1/2) pic.twitter.com/pJ8hpXbF6I

