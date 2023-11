Noida Viral Video: नशे में चूर होकर एसयूवी दौड़ाने लगा शख्स, फिर गार्ड को उड़ाकर भाग निकला | देखें वीडियो

Noida Viral Video: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दिवाली पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन की घटना हुई है. एक एसयूवी कार चालक ने सड़क किनारे खड़े सिक्योरिटी गार्ड को उड़ा दिया और मौके से फरार हो गया. इसका वीडियो पास में स्थित गौर सिटी 7 एवेन्यू से एक व्यक्ति ने बना लिया. यह वीडियो काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है और उसको पकड़ लिया है. इस मामले में बिसरख कोतवाली पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार यानि दिवाली की रात करीब 10:30 बजे की है. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से चालक ने लापरवाही के चलते इस घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी के साथ उसकी एसयूवी कार को भी पकड़ लिया है. यह आरोपी नोएडा के सेक्टर-119 में रहता है. पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं दूसरी ओर जिस सुरक्षाकर्मी को कार चालक ने उड़ाया था, उसकी हालत भी खतरे से बाहर है. पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.

#GreaterNoida West -Outside the seventh avenue of Gaur City Society in Bisrakh Kotwali area, a drunk rider tried to run over a young man standing on the roadside, but the young man jumped and fell away.#Noida #UttarPradesh #GreaterNoida @noidapolice #HITANDRUN #Viralvideo pic.twitter.com/BO4IavCOkE

