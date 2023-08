Noida Viral Video: सोसाइटी के अंदर तीन लोगों पर चढ़ा दी कार, फिर बेटी संग खूब काटा बवाल | देखें वीडियो

Noida Viral Video: ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में एक महिला ने कार को सोसाइटी के अंदर ले जाते समय तीन लोगों पर चढ़ा दिया. जिसमें एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी में एक महिला ने फर्स्ट एवेन्यू सोसाइटी में जाते समय गेट के सामने मौजूद तीन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी. जब भीड़ जुटी तो महिला और उसकी बेटी लोगों से बहस करने लगे और जमकर हंगामा किया. कार चढ़ाने का सीसीटीवी फुटेज के साथ ही महिला और उसकी बेटी का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है.

सीसीटीवी फुटेज में साफतौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला काले रंग की होंडा सिटी कार लेकर फर्स्ट एवेन्यू के गेट में घुसने की कोशिश करती है. अचानक उसकी गाड़ी बगल में बैठे गार्डों की तरफ मुड़ जाती है. बताया जा रहा है कि महिला कार सीख रही है. इस घटना में दो गार्ड और एक महिला घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंची सिक्योरिटी की टीम और अन्य लोगों से महिला और उसकी बेटी ने जमकर बहसबाजी की और बवाल किया. महिला और उसकी बेटी ने वहां मौजूद लोगों को कहा कि आप ही इनको अस्पताल ले जाओ और जो करना हो करें.