शख्स का सोशल मीडिया पोस्ट हुआ वायरल, लुफ्थांसा एयरलाइंस के स्टाफ पर लगाया बड़ा आरोप

एनआरआई और न्यूयॉर्क निवासी शांतनु गोयल ने अपने परिवार के साथ भारत आने पर जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा के कर्मचारियों पर अपमान और उपेक्षापूर्ण रवैये का आरोप लगाया है. गोयल ने साथी भारतीयों से एयरलाइन के साथ यात्रा करने पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में, गोयल ने फ्रैंकफर्ट के रास्ते न्यूयॉर्क से भारत तक की अपनी हालिया यात्रा के दौरान सामने आए विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला. एक्स पर उनके पोस्ट के अनुसार, अपनी पानी की बोतल कहां से भरनी है, इसकी जानकारी के अनुरोध पर उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिससे गोयल ग्राहक सेवा के स्तर से नाखुश हो गए.

शांतनु गोयल ने लिखा, “फ्रैंकफर्ट में ग्राउंड सर्विस एजेंट मददगार नहीं थे, विशेष रूप से लुफ्थांसा के कर्मचारी. ऐसा ही एक उदाहरण है- मैंने एक एयरलाइन प्रतिनिधि से पूछा कि मैं फ्रैंकफर्ट में अपनी पानी की बोतल कहां से भर सकता हूं. इस पर उसने जवाब दिया, ‘क्या मैं आपको सूचना डेस्क जैसा दिखता हूं’, मुझसे मत पूछो.” भारत की मेरी उड़ान में चालक दल के दो सदस्यों ने यात्रियों का अपमान किया, विशेष रूप से वे जो अधिक उम्र के थे और अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे. मैंने अपने सामने बैठे अलग-अलग यात्रियों के साथ ऐसा कई बार होते देखा.

एक महिला बेवरिज कार्ट पर चाय की ओर इशारा कर रही थी और ‘यस’ कह रही थी, क्योंकि वह जो चाहती थी, उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रही थी. इशारा समझने के बजाए क्रू का एक सदस्य उस पर महिला पर चिल्लाया (मैं इसे अपने हेडफ़ोन के माध्यम से सुन सकता था) और कहा, “अपना मुंह खोलो, और अपने शब्दों का प्रयोग करो.” जब यात्री भोजन के बाद सामान लेने के लिए ट्रे उठा रहे थे, तो इसी चालक दल के सदस्य ने कहा, “मुझे इसे आप पर गिरा देना चाहिए.”

All this behavior, including downright rude and idiotic staff is unfortunately not an aberration but quite common on Lufthansa, which is why I never fly it. pic.twitter.com/bptvBxSEly

— Shantanu Goel (@shantanugoel) January 24, 2024