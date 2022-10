NZ vs PAK: न्यूजीलैंड की धरती पर पाकिस्तान ने मेहमान टीम को चौंकाकर रख दिया. ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में मेहमान टीम ने मेजबानों को 5 विकेट से मात दे दी और सीरीज अपने नाम कर ली. इस मैच में पाकिस्तानी स्पीड स्टार हारिस रउफ, केन विलियमसन की टीम पर कहर बनकर टूट पड़े. उन्होंने मैच के दौरान 150 किमी की रफ्तार से ऐसी गेंद फेंकी कि बल्लेबाज भी संभल नहीं पाया और अपना बैट ही तुड़वा बैठा. हारिस रउफ की बॉलिंग का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.Also Read - Sanp Nevle Ki Ladai: ब्लैक कोबरा पर काल पर टूटा नेवला, फन उठाते ही दबोच डाला- देखें वीडियो

मैच के छठे ओवर में हारिस रउफ गेंदबाजी कर रहे थे और उनका सामना ग्लेन फिलिप्स कर रहे थे. रउफ ने इस दौरान 150 किमी की रफ्तार से ऐसी गेंद फेंकी कि बल्लेबाज का बैट ही टूट पड़ा. उनकी गेंद बल्लेबाज को बुलेट की तरह लगी जिससे वो बिल्कुल भी संभल नहीं सका. रउफ ने मैच में कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए. साथ ही 2 विकेट भी झटके. उन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई.

oh bat e Tor diya Haris be

Haris Rauf is on fire 🔥🔥#harisrauf#PAKvNZ pic.twitter.com/fX40vghTK3

— Honey Ansari (@pakcrichd) October 14, 2022