Viral Video: ओडिशा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ उपमंडल अस्पताल में एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है, जिसमें एक डॉक्टर ने एक युवा मरीज की बुरी तरह पिटाई कर दी. यह जानकारी पुलिस ने आज मंगलवार को दी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें डॉक्टर द्वारा मरीज को बुरी तरह पीटते हुए देखा जा सकता है. देख सकते हैं कि डॉक्टर ने मरीज को फर्श पर पटक-पटककर बुरी पहर पीटा. मरीज को बाद में लाठी से भी पीटा गया. फिर सुरक्षा गार्ड की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया.Also Read - Baaz Aur Bachche Ka Video: चोरी छुपे बच्चे को उठाकर हवा में उड़ने लगा बाज, फिर जो हो गया सोच भी नहीं सकते- देखें वीडियो

मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार रात करीब साढ़े दस बजे धर्मगढ़ मोहल्ले का एक शख्स पेट में तेज दर्द की शिकायत के कारण अस्पताल गया था. वहां डॉक्टर ना मिलने पर उसने शोर मचाया. इसके बाद में अस्पताल में मरीज और डॉक्टर शैलेश कुमार डोरा डॉक्टर के बीच बहस छिड़ गई. जिसके बाद डोरा ने मरीज की पिटाई कर दी. Also Read - Viral Video Today: भीषण सड़क हादसे का शिकार हुई स्कूटी सवार महिला, फिर जो हुआ वो चमत्कार है- देखें वीडियो

पीड़ित मुकेश नाइक ने आरोप लगाया कि ‘जब मैं गंभीर पेट दर्द के कारण अस्पताल गया, तो कोई डॉक्टर मेरी देखभाल के लिए वहां मौजूद नहीं था. जब मैंने सुरक्षा गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि डॉक्टर वॉशरूम में गया है. कुछ समय बाद मेडिकल स्टाफ में से किसी ने दो इंजेक्शन लगाए. मैं एक स्ट्रेचर पर था. उस समय डॉक्टर अचानक मेरे पास आया और मुझे पीटना शुरू कर दिया.’ Also Read - Viral Video: आग से बचाने के लिए बच्चे को पिता ने दूसरी मंजिल से फेंका, फिर खुद भी कूद गया- देखें वीडियो

#Inhuman…

Doctor loosing his patience.

Dr. Sailesh Kumar Dora thrashed patient inside hospital in Odisha's Kalahandi.

A doctor allegedly thrashed a patient at the Dharmagarh sub-divisional hospital last evening. @ICMRDELHI@HealthOdisha @nabadasjsg @MoSarkar5T pic.twitter.com/2EZjMkdrxf

— Manas Behera @ANI (@manasbehera07) March 14, 2022