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शख्स ने दिमाग लगाया और AC वाली हवा देने लगा टेबल फैन, जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसा जुगाड़
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सामान्य टेबल फैन रखा हुआ है, लेकिन उसके सामने एक गीला तौलिया टांगा गया है. जैसे ही फैन चलता है, हवा तौलिए से होकर गुजरती है और ठंडी महसूस होती है.
Viral Video Today: तेज गर्मी के बीच जहां लोग महंगे AC और कूलर खरीदने में लगे हैं, वहीं एक शख्स ने ऐसा तरीका निकाल लिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. बिना ज्यादा खर्च किए उसने साधारण टेबल फैन को ही ठंडी हवा देने वाली मशीन में बदल दिया. उसका ये तरीका अब तेजी से चर्चा में है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सामान्य टेबल फैन रखा हुआ है, लेकिन उसके सामने एक गीला तौलिया टांगा गया है. जैसे ही फैन चलता है, हवा तौलिए से होकर गुजरती है और ठंडी महसूस होती है. यही नहीं, तौलिया जल्दी सूख ना जाए इसके लिए भी खास इंतजाम किया गया है.
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पानी की साधारण बोतल से बना दिया जुगाड़
पास में एक पानी की बोतल लटकाई गई है, जिससे पतली पाइप के जरिए लगातार पानी टपकता रहता है और तौलिया लंबे समय तक गीला बना रहता है. इस पूरे सेटअप को देखकर साफ समझ आता है कि यह सिर्फ एक साधारण जुगाड़ नहीं, बल्कि सोच-समझकर तैयार किया गया तरीका है. कम संसाधनों में ज्यादा असर पाने की कोशिश इसमें साफ नजर आती है. खास बात ये है कि इसे बनाने में कोई महंगा सामान इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि घर में मौजूद चीजों से ही पूरा सिस्टम तैयार कर लिया गया.
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. कुछ लोग इसे समझदारी भरा आइडिया मान रहे हैं, तो कुछ इसे गर्मी से राहत पाने का आसान तरीका बता रहे हैं. वहीं कई लोग हैरान हैं कि इतनी साधारण चीजों से ऐसा असर कैसे मिल सकता है. यह तरीका उन लोगों के लिए खास दिलचस्प बन गया है, जो कम खर्च में गर्मी से राहत चाहते हैं. जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ऐसे प्रयोग भी सामने आ रहे हैं, जो रोजमर्रा की समस्याओं के नए समाधान दिखा रहे हैं.
यहां एक्स पर देखें वीडियो
Indian jugaad at its best
Pakoda vendor का desi fan cooler, simple, smart और effective innovation.
इसे ही कहते हैं Technologia… pic.twitter.com/nTVzEVwhti
— Nightmare of Haters (@imTrueIndia1) April 24, 2026
वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो एक्स पर @imTrueIndia1 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.