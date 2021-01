सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज आते हैं जो किसी के भी रौंगटे खड़े कर दे. ऐसा ही एक वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर किसी के भी रौंगटे खड़े हो जाएं. Also Read - Buffalo Viral Video: गई भैंस पानी में! अंडरवॉटर वीडियो देख सन्न रह गए लोग...

वीडियो में एक बुजुर्ग महिला खटिया पर लेटे दिख रही है. बुजुर्ग महिला को देख लगता है कि वह तकरीबन 100 साल से ऊपर की ही होगी. तभी एक अन्य महिला वहां आती है जिसके हाथ में लकड़ी है. Also Read - शिल्पा और शमिता पर चढ़ा शम्मी कपूर का बुखार, 'बदन पे सितारे' पर किया धमाल', देखें वीडियो

वह युवा महिला कुछ बड़बड़ाती है और बुजुर्ग महिला की पिटाई शुरू कर देती है. बुजुर्ग महिला चीखती है पर दूसरी महिला लगातार उसे पीटती रहती है. Also Read - Viral Video: फिल्मी गाने पर भैंस ने किया जबरदस्त डांस, हंस-हंसकर पगला गए लोग

दिल दहला देने वाला ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर Yogita Bhayana नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

आखिर इस बुजुर्ग बेबस की गलती क्या है !!

ये विडीओ जहाँ का भी हो इस महिला की तुरंत गिरफ़्तारी होनी चाहिए !!

देखें पोस्ट-

लोग इस वीडियो पर जबरदस्त कमेंट्स कर रहे हैं. वे इसे अशोभनीय, शर्मनाक कह रहे हैं. कई यूजर्स तो नाराजगी जताते हुए लिख रहे हैं कि पीटने वाली महिला को सजा दी जानी चाहिए.

Very very bad, the woman should be arrested hope it goes more viral..

But hope i am not wrong it’s an old video seen similar scene earlier.

— sunitajadhav (@sunmor2901) January 14, 2021