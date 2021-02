Sorry Love, Ate Your Food: आजकल ऑनलाइन खाना मंगाते हुए लोगों के साथ अजीबोरगीब चीजें हो जाती हैं. ऐसी ही एक घटना फिर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

इस पोस्ट में लड़की ने बताया है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ. सोशल मीडया पर पोस्ट करते हुए उसने लिखा, Is my ubereats driver okay????

ये लड़की लंदन में रहती है. छात्र है. इसने ऑनलाइन फूड ऐप उबर ईट्स से खाना मंगाया. काफी देर तक जवाब नहीं आया जो उसने अपने ऑर्डर स्टेटस को जानने की कोशिश की.

वो ये जानकर हैरान रह गई कि उसका ऑर्डर खाना तो किसी ने खा लिया है. दरअसल, उसे खाने लाने वाले डिलीवरी ड्राइवर ने मैसेज भेजा:

Sorry Love, Ate Your Food

(सॉरी लव, आपका खाना खा लिया)

देखें पोस्ट-

बता दें कि ये लड़की है 21 साल की लॉ स्टूडेंट इली इलियास. इसने 2 बर्गर, चिप्स और चिकन रैप मंगाया था. इसके लिए उसने 20 डॉलर (1,456 रुपए) का भुगतान भी किया था.

लड़की ने बताया कि उसने जब अपने ऑर्डर का स्टेटस चेक किया तो उसे मैसेज मिला कि उसे ऑर्डर डिलीवर किया जा चुका है. हालांकि बाद में उबर ईट्स को सारी जानकारी देने के बाद उसे मुफ्त में खाना दिया गया.