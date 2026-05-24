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Oont Ka Video: ऊंट संग मस्ती कर हीरो बनने चला था लड़का, मगर एक ही किक में नानी याद आ गई | देखें वीडियो
Oont Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि एक लड़का ऊंट के साथ मस्ती करना चाहता है, मगर उसकी मस्ती उसी पर भारी पड़ गई.
Oont Ka Video: ऊंट से जुड़ा एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़का ऊंट के साथ मस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह शरारत उसी पर भारी पड़ जाती है. देखा जा सकता है कि लड़का खुद को बहुत होशियार समझ रहा था. वह बार-बार ऊंट के आसपास घूमता है और कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है ताकि सब उसकी तारीफ करें. तभी फ्रेम में ऐसा दृश्य कैद हुआ जिसे देखकर खूब हंसा आती है और लड़के पर तरस भी. आलम यह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
ऊंट से मस्ती पड़ी भारी
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का धीरे-धीरे ऊंट के बेहद करीब पहुंच जाता है. इसके बाद वह ऊंट की टांगों के नीचे से निकलने की कोशिश करता है. शुरुआत में ऐसा लगता है कि उसका स्टंट सफल हो जाएगा, लेकिन ऊंट को उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती. जैसे ही लड़का ऊंट के नीचे से बाहर निकलता है. अगले ही पल ऊंट अपनी पिछली टांग से लड़के को जोरदार किक मार देता है. किक इतनी तेज होती है कि लड़के का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है और लड़खड़ाकर गिर जाता है. यह पूरा नजारा देखकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. दूसरी ओर लड़के की शक्ल देखने लायक होती है.
वीडियो एक्स पर दिखेगा:
ایسے بچے خود کو جان بوجھ کے ازیت دے کر گھر والوں کی عید خراب کر دیتے ہیں pic.twitter.com/eAr3FCHzuf
— Memes Virus (@Memes_022) May 23, 2026
लोटपोट हुए नेटिजन्स
ऊंट का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जानवरों को बेवजह परेशान करना सही नहीं है. वहीं कुछ लोग मजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ऊंट ने एक ही किक में सारी हीरोगिरी निकाल दी.’ दूसरे ने कहा, ‘जानवरों के साथ मजाक कभी-कभी भारी पड़ जाता है.’ कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं वीडियो पर आ रही हैं. इसे @Memes_022 नाम के एक्स एकाउंट पर शेयर किया गया है.