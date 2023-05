कर्नाटक में कांग्रेस जीत की ओर मगर ट्रेंड हुआ 'Operation Lotus', हंसा-हंसाकर रुला देंगे ये मीम्स

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग पूरी तरह साफ हो चुके हैं. कांग्रेस 122 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आती है. हालांकि ये रुझान हैं और अगर ये नतीजों में बदलते हैं तो पार्टी बहुमत का आंकड़ा (113) आराम से पार कर लेगी. चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और 70 से कम सीटों पर सिमटती हुई आती है. इधर कांग्रेस के सरकार बनाने की स्थिति में आने पर सोशल मीडिया में ऑपरेशन लोटस ट्रेंड करने लगा है. नेटिजन ऐसे-ऐसे मीम्स शेयर कर रहे हैं जो हंसा-हंलाकर रुला देंगे.

ट्विटर पर @FabulasGuy नाम के हैंडल से गृह मंत्री अमित शाह का मीम्स शेयर कर कहा गया कि हम हारे नहीं हैं बल्कि ऑपरेशन लोटस के लिए कुछ सीटें कम रह गईं. एक यूजर ने लिखा कि कांग्रेस ऑपरेशन लोटस का डर है इसलिए विधायकों के लिए बेंगलुरु में होटल भी बुक कर दिया है.

ऐसे ही एक यूजर ने पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, ‘ये बोल रहा है कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू कर देता हूं.’ ऐसे ही एक यूजर ने गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, ‘अभी रुको… अभी नहीं दिसंबर में ऑपरेशन लोटस शेड्यूल्ड कर दो.’ यहां नीचे देखिए कुछ ऐसे ही मीम्स जो हंसा-हंसाकर रुला देंगे.