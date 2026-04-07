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Brain Test Challenge: गणित के 12 की भीड़ में चालाकी से छिप गया है 21 नंबर, अगर दम है तो खोज लो आज

Brain Test Challenge Today: दिमाग और आंखों का टेस्ट लेने वाली इस तस्वीर को हल करना आज बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला है.

Published date india.com Published: April 7, 2026 4:03 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Brain Test Challenge

Optical Illusion Eye Test Challenge Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिलचस्प ऑप्टिकल इल्यूजन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिमाग को घुमा कर रख दिया है. पहली नजर में यह एक साधारण सी तस्वीर लगती है, जिसमें हर तरफ सिर्फ 12 नंबर ही लिखा हुआ दिखाई देता है. लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इसी भीड़ में कहीं एक 21 नंबर भी चालाकी से छिपा हुआ है.

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तस्वीर में कहां छिपा है गणित का 21 नंबर

यह चैलेंज लोगों की नजर और फोकस दोनों की परीक्षा ले रहा है. ज्यादातर लोग तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद भी 21 नंबर को खोज नहीं पा रहे हैं. कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसे कुछ ही सेकंड में ढूंढ लिया, जबकि कई लोग लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी हार मान रहे हैं. यही वजह है कि यह पजल इंटरनेट पर इतना वायरल हो गया है.

आसानी से नहीं दिखेगा जवाब

दरअसल, इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन हमारे दिमाग के पैटर्न पहचानने की क्षमता को चैलेंज करते हैं. जब एक जैसे नंबर बार-बार दिखते हैं, तो हमारा दिमाग उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है और अलग चीज को नजरअंदाज कर देता है. इसी मनोवैज्ञानिक ट्रिक का इस्तेमाल इस तस्वीर में किया गया है, जहां 12 की भीड़ में 21 को इस तरह छिपाया गया है कि वह आसानी से दिखाई नहीं देता.

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कैसे खोजें जवाब

अगर आप भी इस चैलेंज को पूरा करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा ट्रिक अपनाएं. तस्वीर को जल्दी-जल्दी देखने के बजाय धीरे-धीरे हर लाइन और हर कॉलम को ध्यान से स्कैन करें. अक्सर 21 नंबर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह 12 जैसा ही लगे, जिससे भ्रम पैदा हो.

अगर अभी तक भी जवाब नहीं खोज पाए हैं तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होने है. जवाब आपकी आंखों के सामने छिपा है, जिसे नीचे देख सकते हैं.

यहां देखें जवाब

देख लिया ना जवाब ऐसी जगह छिपा हुआ था जिसे खोजना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था. दिमाग और आंखों का टेस्ट लेने वाली ऐसी ही किसी तस्वीर के साथ फिर हाजिर होंगे.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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