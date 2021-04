Oxygen Langar Video: एक ओर जहां कोरोनावायरस की दूसरी लहर से देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है. लोग ऑक्सीजन को तरस रहे हैं तो कई युवा बिना अपनी व परिवार की परवाह किए बीमार लोगों की मदद में लगे हैं. Also Read - Policeman Video: इस पुलिसवाले ने गाया, 'भर दो झोली मेरी...तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, एक बार फिर Viral, लोग बोले- कोरोना काल में उम्मीद...

ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. ये वीडियो ऑक्सीजन लंगर का है. वीडियो में गाड़ी की कतारें नजर आ रही हैं.

इन गाड़ियों में मरीज बैठे हैं और युवा उन्हें ऑक्सीन देने में मदद कर रहे हैं. ऑक्सीजन लंगर के तहत उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं जिन्हें जरूरत तो है पर ऑक्सीजन मिल नहीं रही.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो Impreet Singh Bakshi ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

OXYGEN LANGAR at Khalsa Chowk Bhogal, Jangpura by Hum Chakkar Gobind ke Sewak Jatha, they are Saving Life’s During this #CoronaPandemic without thinking about their own families

देखें वीडियो-

OXYGEN LANGAR at Khalsa Chowk Bhogal, Jangpura by Hum Chakkar Gobind ke Sewak Jatha, they are Saving Life’s During this #CoronaPandemic without thinking about their own families🙏🙏 Real Sewa, Real Saviours 🙏#OxygenSOS #OxygenCrisis#TogetherWeCan #Unite2FightCorona pic.twitter.com/7BF28JrUYD — Impreet Singh Bakshi ਇਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਸ਼ੀ (@impreetsbakshi) April 27, 2021

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 5.5K views मिल चुके हैं. लोग इन युवाओं को दिल से दुआएं दे रहे हैं. इनकी सेवा भावना की तारीफ कर रहे हैं.