Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बयानों और अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहते हैं. बोलने के क्रम में कभी-कभी वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि खुद की ही नहीं पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती करा बैठते हैं. एक बार फिर अपने बयानों के कारण वे बेइज्जती करवा बैठे हैं. उन्होंने पाकिस्तान में आयोजित एक रैली के दौरान भरे मंच से पाकिस्तान के बारे में ऐसा झूठ बोला, जिसे सुन हर कोई हंसने लगा.

लोगों को हंसता देख वो चुप नहीं हुए बल्कि उन्हें खुद को लगने लगा कि वो क्या कह गए हैं. इसके बाद इमरान खान मंच पर मौजूद लोगों से सही-गलत की जानकारी भी लेने लगे और ये सब हुआ कैमरे के सामने. आप भी उनका बयान और उनका ये वीडियो देखेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे कि क्या ये पीएम हुआ करते थे, इतनी भी जानकारी नहीं.

दरअसल, इमरान खान ने भरे मंच से अवाम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के वक्त पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है. जबकि सच्चाई यह है कि विभाजन के समय 1947 में पाकिस्तान की कुल आबादी 4 करोड़ ही थी. जिसमे 96 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिमों की थी.

MashAllah @ImranKhanPTI after ransacking geography of the world now trashing mathematics.. Just imagine he is the leader of so called “literate people” 👌🏻 pic.twitter.com/XRcuvyWhkp

— Asad Ali Toor (@AsadAToor) September 1, 2022