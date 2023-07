Viral Video Today: भारत ने बीते शुक्रवार को इतिहास रचते हुए चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया. आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के स्पेस सेंटर से चंद्रयान लॉन्च किया गया. उम्मीद है कि चंद्रयान-3 पांच अगस्त को चंद्रमा के कक्ष में प्रवेश करेगा. अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले चंद्रयान-3 के वीडियो और तस्वीरें अभी तक सोशल मीडिया में छाई हुई हैं. 140 करोड़ भारतीय चंद्रयान-3 की कामयाबी के जश्न में डूबे हैं. मगर कामयाबी के इस मौके पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की चर्चा भी खूब हो रही है.

दरअसल चंद्रयान-3 की कामयाबी के समय पाकिस्तान से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग हंसते-हंसते पागल हुए जा रहे हैं. दरअसल वायरल वीडियो में पाकिस्तानी रॉकेट जैसा बलूट हवा में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ ही देर में ये रॉकेट आसमान में पहुंच गया. करीब 15 रुपये में बनकर तैयार हुए इस बलून को नेटिजन पाकिस्तान का चंद्रयान बता रहे हैं.

सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों व्यूज बटोर चुके इस वीडियो में देखा जा सकता है कि करीब 20 फीट के बलून को दुकान के सहारे खड़ा किया गया है. देखने में ये बलून किसी रॉकेट की तरह नजर आता है. इसे एक शख्स ऊपर से पकड़कर खड़ा है. दर्जनों लोग नीचे खड़े हैं.

35 सेकंड के वीडियो में आगे देखेंगे कि तभी किसी ने बलून में आग लगाई और हवा के गर्म होने पर ये उड़ने लगा. कुछ ही सेकंड में हवा में बहुत ऊपर तक पहुंच गया. मजेदार वीडियो में देखेंगे कि हवा में बलून के उड़ने पर लोग ऐसे जश्न मनाते हैं कि मानो कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया.