Pakistan Ka Chor Viral: चोर चोरी करके भागता है और फिर दीवार के पीछे छिप जाता है, ऐसा सीन आपने कई फिल्मों में देखा होगा. पर ऐसा सच में हुआ है और पुलिस चोर को ढूंढ़ नहीं पाई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देख आप हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो पाकिस्तान का है. जिसमें चोर पुलिस से छिपता दिख रहा है.

वीडियो में दिखता है कि पाकिस्तान के किसी शहर की छत पर कुछ पुलिस वाले हैं. वहीं चोर छत की दीवार के सहारे छज्जे पर छिपा हुआ बैठा है.

वीडियो देख ये समझ भी आता है कि पुलिस वाले छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं. और ये यही शख्स है.

पास के मकान पर लोग छत पर चढ़कर इसे मोबाइल में फिल्मा रहे हैं. जो वीडियो फिल्मा रहा है वो भी छिपता हुआ लगता है.

पुलिस वाले तमाम कोशिश के बावजूद आरोपी को ढूंढ नहीं पाते. वीडियो को सोशल मीडिया पर Sir Saith Abdullah ने शेयर किया. शेयर करते हुए लिखा,

what happened in Rawalpindi during basant today Rolling on the floor laughing

देखें वीडियो-

what happened in Rawalpindi during basant today 🤣 pic.twitter.com/Otl9je748u — Sir Saith Abdullah (@SaithAbdullah99) February 19, 2021

वीडियो वायरल होने के बाद लोग पाकिस्तानी पुलिस का खूब मजाक उड़ा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 11 हजार व्यूज मिल चुके थे.