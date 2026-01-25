Hindi Viral

Pakistan Ka Video Google Trends Why Pakistan Teasing India Before Cricket Series With Australia Indian Will Get Angry After Watching This Video

ऑस्ट्रेलिया संग सीरीज में भारत को चिढ़ा रहा पाकिस्तान, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसी खराब हरकत | देखें VIDEO

वायरल वीडियो में एक जगह कथित तौर पर भारत को निशाने पर लेते हुए हाथ ना मिलाने का मुद्दा उठाया जाता है. इसमें पाकिस्तानी ऐसी बात कहता है जो गुस्सा दिला देगी.

ऑस्ट्रेलिया संग सीरिज से पहले पाकिस्तान का प्रोमो वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली क्रिकेट सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक प्रोमो वीडियो जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो सिर्फ क्रिकेट का प्रचार नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान की मेहमाननवाजी, संस्कृति और एक खास राजनीतिक-सांस्कृतिक संदेश को दिखाने की कोशिश करता है. यही वजह है कि वीडियो की जमकर चर्चा हो रही है. वीडियो की शुरुआत पाकिस्तान की सकारात्मक छवि से होती है. इसमें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और विदेशी सैलानियों का गर्मजोशी से स्वागत दिखाया गया है. उन्हें सम्मान दिया जाता है, मुस्कान के साथ मदद की जाती है और दिलचस्प बात यह है कि कई जगहों पर उनसे पैसे तक नहीं लिए जाते.

वीडियो में क्या कुछ नजर आया

वीडियो यह संदेश देता है कि पाकिस्तान मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करने वाला देश है और क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का जरिया है. लेकिन वीडियो का असली ट्विस्ट आखिर में आता है. एक सीन में एक विदेशी टूरिस्ट (ऑस्ट्रेलियाई फैन) पाकिस्तानियों से बातचीत के बाद बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ने लगता है. तभी एक पाकिस्तानी फैन उसे रोकता है और कहता है, ‘हैंडशेक भूल रहे हो.’ इसके बाद हल्के-फुल्के तंज के अंदाज में कहा जाता है, ‘लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे.’ यह लाइन सीधे तौर पर भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के क्रिकेट इवेंट्स में हुए ‘नो हैंडशेक’ विवाद की ओर इशारा मानी जा रही है.

प्रोमो वीडियो में भारत को घसीट रहा पाकिस्तान

इस टिप्पणी के बाद ऑस्ट्रेलियाई फैन मुस्कुराते हुए वापस लौटता है और खुशी-खुशी हाथ मिलाता है. यहीं वीडियो खत्म हो जाता है, लेकिन यही सीन सोशल मीडिया पर बहस की वजह बन गया है. कुछ लोग इसे मजाकिया और क्रिएटिव प्रमोशन बता रहे हैं, तो कुछ इसे भारत पर तंज कसने की कोशिश मान रहे हैं. क्रिकेट फैन्स के बीच यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि PCB ने इस बार प्रोमो में कहानी और इमोशन दोनों जोड़ दिए हैं, वहीं आलोचक मानते हैं कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Crickzar | Cricket News, Memes & Updates (@crickzar)

कुल मिलाकर, पाकिस्तान का यह प्रोमो वीडियो अपने अनोखे एंगल, मेहमाननवाजी के संदेश और ‘हैंडशेक’ वाले सीन की वजह से वायरल हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ही इसने माहौल गरमा दिया है और यह तय है कि आने वाले मैचों पर भी इसका असर चर्चा में रहेगा. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर crickzar नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

