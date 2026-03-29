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Pakistan Ka Video Phisalkar Gir Pade Ishaq Dar Google Trends Trending Video Pakistans Foreign Minister Ishaq Dar Fell On The Floor While Welcoming Foreign Guests In Islamabad On Iran War Issue

Pakistan Ka Video: विदेशी मेहमानों से मिलने पहुंचे पाकिस्तान के विदेशी मंत्री, तभी औंधे मुंह गिर पड़े | देखें वीडियो

Pakistan Ka Video: पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर नेटिजन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

Pakistan Ka Video: ईरान युद्ध से उत्पन्न हुए तनाव और हालातों का असर पूरी दुनिया में हो रहा है. पेट्रोल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों से लेकर सरकारों तक की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में कई देश इस तनाव को खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान ने खुद को शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में पेश करने की कोशिश की है. इसी उद्देश्य से इस्लामाबाद में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किए और मिस्र के विदेश मंत्री शामिल हुए. मगर कार्यक्रम के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है. इसका वीडियो भी खूब वायरल होने लगा है.

फिसलकर गिर पड़े इशाक डार

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट पर आगे बढ़ रहे थे. वे पूरे आत्मविश्वास के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे थे और उनका अंदाज भी काफी औपचारिक और प्रभावशाली लग रहा था. उन्होंने अपने बालों को ठीक किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े. लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उनका संतुलन बिगड़ गया. देखते ही देखते वे फर्श पर ही गिर पड़े. उनके गिरते ही कैमरा का फोकस दूसरी ओर कर लिया गया. मगर तब तक यह पूरा दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था.

एक्स पर देखिए यह वायरल वीडियो:

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار دفتر خارجہ میں مہمان وزرا خارجہ کا استقبال کرتے ہوئے فرش پر گر گئے۔ شکر ہے محفوظ رہے!!! pic.twitter.com/v82rMi3KOp — Nadir Baloch (@BalochNadir5) March 29, 2026

अधिकारियों ने यूं संभाला

घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद अधिकारी और विदेशी मेहमान उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्हें संभाला. इस घटना ने बैठक की गंभीरता के बीच एक अलग ही चर्चा को जन्म दे दिया. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो जिसने भी देखा हंसी नहीं रोक पाया. साथ ही नेटिजन्स की प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई है. कुछ लोग इसे एक सामान्य हादसा मानकर नजरअंदाज करने की बात कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे लेकर मजाक भी कर रहे हैं और इसे पाकिस्तान की छवि से जोड़कर देख रहे हैं. इसे @BalochNadir5 नाम के एक्स हैंडल से भी वीडियो को शेयर किया गया है.

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