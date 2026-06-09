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भारतीय पत्नी के साथ पाकिस्तान पहुंच गया विदेशी ब्लॉगर, देखते ही अजब-गजब सवाल पूछने लगे लोग | देखिए वीडियो

Trending Video Today: वायरल वीडियो पाकिस्तान है जिसमें विदेशी ब्लॉगर हिंदुस्तानी मूल की पत्नी के साथ मार्केट में घूमने पहुंच गया. मगर यहां दोनों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी.

Written by: Ikramuddin
Published: June 9, 2026, 7:42 PM IST
Shocking Video
पाकिस्तान में विदेशी ब्लॉगर की हिंदुस्तानी पत्नी को देखकर चौंक गया शख्स. (Photo/Instagram)

Pakistan Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर एक विदेशी ब्लॉगर का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. बताया गया कि विदेशी ब्लॉगर अपनी भारतीय मूल की पत्नी के साथ पाकिस्तान घूमने पहुंचा था. मगर यहां दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी. दरअसल जैसे ही विदेशी ब्लॉगर भारतीय मूल के पत्नी के साथ बाहर निकला, लोगों की भीड़ ने दोनों को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया. भीड़ दोनों को अजीब निगाह से देखती और अजब-गजब सवाल पूछे जाने लगे. इसमें एक शख्स ने पत्नी के रंग-रूप पर ही सवाल अमर्यादित टिप्पणी कर दी. दरअसल विदेशी ब्लॉदर से उसकी भारतीय मूल की पत्नी पर ऐसा सवाल पूछा जिसने लोगों को ही गुस्सा दिला दिया.

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क्या है पूरा मामला

बरहाल पाकिस्तान घूमने गए विदेशी ब्लॉगर का ये वीडियो सोशल मीडिया के केंद्र में बना हुआ है. नेटिजन्स भी वायरल वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो कुछ ही देर में हजारों लाखों की तादाद में लाइक और व्यूज बटोर चुका है. शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि विदेशी ब्लॉगर मार्केट में अपनी हिंदुस्तानी मूल की पत्नी के साथ है. इसी बीच रास्ते एक शख्स उन्हें रोकता है और कुछ सवाल पूछता है. इस दौरान शख्स नस्लीय टिप्पणी भी करता है. वीडियो में पाकिस्तानी शख्स पूछता है कि ये आपकी पत्नी हिंदुस्तानी हैं? जवाब हां में मिलता है. तभी एक और सवाल होता है कि पत्नी इतनी काली है और वो खुद इतना गोरा है.

भारतीय पत्नी पर नस्लीय टिप्पणी

पाकिस्तान में शख्स का ऐसा सवाल सुनकर खुद विदेशी ब्लॉगर भी चौंक गया. वो बात को समझते के बाद भी ना समझने की कोशिश करता है, ताकि उससे पीछा छुड़ाया जा सके. मगर शख्स दोबारा परेशान करते हुए कहता है कि हिंदी लोग सारे काले हैं और आप खुद सफेद हो और इतनी काली लड़की से शादी किए हैं? ब्लॉगर वापस कहता है कि वो उसकी बात नहीं समझ पा रहा है. इतना कहकर विदेशी ब्लॉगर पत्नी के साथ वहां से निकल गया.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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अब पूरी घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर iamkarlrock नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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