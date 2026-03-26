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'मर क्यों नहीं जाते...' पाकिस्तान में बढ़ी पेट्रोल की कीमतें तो फूटा का गुस्सा, CM और PM से पूछ लिया सवाल

Pakistan Petrol Price Hike: मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ दई है. ऐसे में बढ़े दामों को लेकर पाकिस्तान की एक्ट्रेस सादिया इमाम ने सरकार की क्लास लगाई है.

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Pakistan Petrol Price Hike: मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग के कारण पड़ोसी देशों में तेल की कमी होने के कारण बड़ी संकट आ पड़ी है. इसमें पाकिस्तान की स्थिति कुछ ज्यादा ह खराब नजर आ रही है. यहां प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में दो सौ फीसदी का इजाफा हुआ है. यहां की सरकार ने हाई-ऑक्टेन ईंधन पर लेवी (पाकिस्तान में लगने वाला टैक्स) को तीन गुना बढ़ा दिया है. जिसके बाद इसकी कीमत 100 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर से 300 रुपये प्रति लीटर हो गई, अब पड़ोसी देश में बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों में गुस्सा फूटने लगा है और लोग सरकार की जमकर बुराई कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर पाक फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस और टीवी होस्ट सादिया इमाम ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार की क्लास लगाते हुए नजर आई.

‘मर क्यों नहीं जाते…’

सादिया इमाम ने अपने देश की सरकार से बढ़ते पेट्रोल की कीमतों लेकर कड़े सवाल किए, इस दौरान उनका गुस्सा इतना बढ़ गया पाकिस्तान के नेताओं को तुम लोग मर क्यों नहीं जाते तक कह दिया है. सादिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वो पाकिस्तान सरकार की नाकामियां गिनाती हुई दिखती है. बढ़ती महंगाई को लेकर वो पाकिस्तान के नेताओं को खत्म क्यों नहीं हो जाते हो. ताकि नए लोग आएं. नई सोच आए. आगे वो कहती हैं. – आज जो तुम पेट्रोल के दामों को 300 रुपये कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास पेट्रोल का जखीरा खत्म हो गया था. ऐसा तो हुआ नहीं है, पुराना पेट्रोल तो पड़ा हुआ है. तो पुराने पेट्रोल पर नई कीमतें कैसे लागू कर सकते हैं.

भारत ने नहीं बढ़ाई कीमतें..

सादिया कहती हैं कि दूसरे देशों की तुलना में भारत ने अभी तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं. बांग्लादेश ने तो सिर्फ 5 टका ही बढ़ाया है. दुनिया भर की ऑयल इंडस्ट्रीज के शेयर गिर रहे हैं, लेकिन भारत में बढ़ गए हैं. ईरान कह रहा है कि हम भारत को सस्ता पेट्रोल देंगे, लेकिन भारत IMF के कर्जों में दबा हुआ है और उनके दबाव में है. भारत अपने करीबी पड़ोसी और दोस्त ईरान से पेट्रोल लेने की बजाय महंगे दामों पर कतर से खरीदेगा.

देखें Video:

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सीएम साहब…

सादिया ने गुस्से में पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लिए और कहा, “हमारी जेबों का क्या होगा? जरदारी साहब, सीएम साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, आप सब कहां हैं? सब मुंह छुपाकर बैठे हैं या अपने घरों में पेट्रोल के कुंए खोद लिए हैं?” सादिया ने आगे कहा, “जुमले तुमसे जुड़ते नहीं, आ जाते हो टीवी पर तकरीरे पढ़ने के लिए. क्या बच्चे पेट्रोल पीकर जाते हैं? तुम लोग आकर हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो? फाइनल एग्जाम्स हैं बच्चों के सिर पर, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां करवा दो.” सादिया की बातों से पाकिस्तान की आवाम सहमत है. यूजर्स उनकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं, “हमें मिलकर सवाल उठाना होगा.”

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