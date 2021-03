Pakistan Sindh Assembly: पाकिस्तान के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. पर जो नया वीडियो तहलका मचा रहा है, वो सिंध एसेंबली का है. इसमें नेता मारपीट करते नजर आ रहे हैं. Also Read - Aashram 2 Fame Tridha Choudhury पर होली से पहले ही छाई खुमारी, फैंस बोले- बेसब्री से इंतजार है

वीडियो में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों ने अपने ही एमपीए असलम आब्रो, शहरयार शार और करीब बख्श गाबोल को गिरा-गिराकर पीटा है.

बताया जा रहा है कि मामला नोंकझोंक से शुरू हुआ. पर जल्द ही मारपीट होने लगी.

मंगलवार को हुए इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस दौरान पीपीपी की नेता शर्मिला फारूकी डर गईं.

वे बकायदा दौड़ीं और सुरक्षाबलों को जाकर इस बाबत सूचना दी. फारूकी ने भी इस पर ट्वीट किया है.

Yes I’m ok was running to call the house security from outside the assembly before to save the poor mpa from being beaten to death! https://t.co/n5hd4X0eVh

— Sharmila faruqi (@sharmilafaruqi) March 2, 2021