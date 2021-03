Pakistan Video: पाकिस्तान से ऐसे अजग-गजब वीडियो सामने आते हैं जो किसी के भी होश फाख्ता कर दें. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब धूम मचा रहा है. इस वीडियो में हेलीकाप्टर से नोटों की बारिश हो रही है. Also Read - Dheere Chalo Bhaiya: 'धीरे चलो भईया' वाली ये दीदी सोशल मीडिया पर वायरल, देखें पैराग्लाइडिंग का मजेदार Video

जानकारी के अनुसार, ये वीडियो पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन का है. यहां एक हेलिकॉप्टर से नोट बरसाए जा रहे हैं.

एक शादी समारोह में ये सब हुआ है. दरअसल, बरातियों पर हेलिकॉप्टर से फूल और नोटों की बारिश की गई.

अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. लोग ये देखकर हैरान हैं कि कंगाली की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान में ये सब कैसे मुमकिन है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, दूल्हे के भाई विदेश में रहते हैं. वे भाई की शादी के लिए खास तौर पर पाकिस्तान आए थे. उन्होंने ही ये इंतजाम किए थे.

उन्होंने बारातियों पर नोटों और फूलों की बारिश करने के लिए हेलिकॉप्टर किराए पर लिए. हालांकि बाद में प्रशासन की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया कि उन्होंने इसकी अनुमति क्यों नहीं ली.

देखें वायरल वीडियो-

An hour of currency notes rain at the wedding ceremony in #Narowal, city of #Pakistan. The bridegroom’s brother & relatives climbed on the roof of the shop & showered 2 million notes. Thousands of rupees were looted by childrens from wedding party. @LandofPakistan @ShowbizAndNews pic.twitter.com/XDJLK2PYCZ

