Pakistan Viral Video: 'पाकिस्तान तो पहले से ही चांद पर है'... शख्स की बातों पर पेट पकड़कर हंसेंगे | देखें वीडियो

Pakistan Viral Video: भारत के चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया. मिशन के सफल होते ही देश-दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. भारत के कोने-कोने में चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मनना शुरू हो गया. इतना ही नहीं दूसरे देशों ने भी भारत की इस खास अचीवमेंट के लिए बधाई दी. पाकिस्तान के लोग भी चंद्रयान-3 की सफलता पर खुश दिखे मगर साथ-साथ अपनी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने अंदाज में पाकिस्तान की मजाक उड़ा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद्रयान-3 की सफलता पर वहां के एक यूट्यूबर ने पब्लिक का रिएक्शन जानना चाहा. इसी दौरान उन्होंने एक शख्स से पूछा, हम कब चांद पर पहुंचेंगे? इसके जवाब में शख्स ने कहा, “वो तो पैसे लगाकर जा रहे हैं ना. हम तो ऑलरेडी चांद पर रह रहे हैं आपको नहीं पता.” इस पर रिपोर्टर कहता है, ‘हम कैसे हम तो चांद पर नहीं रह रहे.’ शख्स ने बताना शुरू किया, “चांद पर पानी नहीं है और इधर भी पानी नहीं है. चांद पर गैस नहीं है इधर भी नहीं है. वहां पर बिजली नहीं है यहां भी नहीं है.”

शख्स ने पाकिस्तान की बेसिक दिक्कतों के साथ चांद को जोड़ दिया और कहने लगा इस तरह हम पहले से ही चांद पर रह रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे @Joydas नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, “पाकिस्तानी लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा टॉप क्लास का होता है. ये चंद्रयान पर.” इस वीडियो पर नेटिजन्स के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं.