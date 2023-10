स्ट्रीट डॉग की गर्दन जकड़कर नोचता रहा पाकिस्तानी बुली कुत्ता, खड़ा होकर देखता रहा मालिक... रोंगटे खड़े कर देगा Video

Bully Dog Attack Stray Dog: नोएडा सेक्टर 53 की एक पॉश सोसायटी के पास एक पाकिस्तानी मास्टिफ यानी बुली ब्रीड डॉग ने एक स्ट्रीट डॉग पर हमला कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब पाकिस्तानी नस्ल का ये कुत्ता गली के कुत्ते पर हमला कर रहा था तो उसका मालिक खड़े होकर बस देख रहा था. वीडियो को देखने के बाद लोगों में काफी गुस्सा बना हुआ है. साथ ही हमला करने वाले कुत्ते के मालिक पर एक्शन भी लिया गया है.

ANOTHER DOG ATTACK INCIDENT in Noida

This man’s unleashed dog (White-Dogo Argentino) attacked on a street dog & wounded the dog badly. The owner’s name is Narender Sharma residence of Ghijore Vill, Sector-53 Noida, opposite B-72.#Noida #dogattack pic.twitter.com/PExlrn4psP

— Netfundoo (@netfundoo) October 8, 2023