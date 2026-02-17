By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Funny Video: चालान से बचने के लिए शख्स ने चलाया ऐसा दिमाग, देखकर पुलिसवाला भी खुश हो गया
वीडियो में देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने एक कार को रोका और जब ड्राइवर को सील्ट बेल्ट लगाए देखा तो कुछ पल के लिए हंसी छूट जाती है.
Funny Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में एक बार फिर ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. मामला पड़ोसी देश पाकिस्तान का बताया जा रहा है, जहां एक कार ड्राइवर ने ट्रैफिक चालान से बचने के लिए ऐसा दिमाग लगाया कि पुलिसवाला भी कुछ पल के लिए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका. घटना से जुड़ा ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस ‘क्रिएटिविटी’ पर जमकर चुटकियां ले रहे हैं.
चालान से बचने का गजब जुगाड़ निकाला
जाहिर है ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती हर जगह है. सीट बेल्ट ना पहनने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है. ऐसे में इस शख्स ने चालान से बचने के लिए जो तरीका अपनाया, वह वाकई हैरान कर देने वाला भी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जब कार को रोकता है और सीट बेल्ट के बारे में पूछता है, तो ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसने बेल्ट लगा रखी है.
सील्ट बेल्ट की जगह पैंट की बेल्ट
पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जब कैमरा सीट बेल्ट पर फोकस करता है, तो असलियत सामने आ जाती है. कार की असली सीट बेल्ट तो टूटी हुई नजर आती है. मगर उसकी जगह कार ड्राइवर ने अपनी पैंट की बेल्ट खोलकर उसे कार की सीट बेल्ट के हुक में फंसा दिया था. यानी बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसने सीट बेल्ट पहन रखी है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी.
इस अनोखे जुगाड़ को देखकर पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया और फिर हंसता भी है. मालूम हो वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे ‘दिमाग का गलत इस्तेमाल’ बताया, तो किसी ने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है. बस दिशा गलत है. कुल मिलाकर वीडियो लोगों को हंसा जरूर रहा है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिला रहा है कि ट्रैफिक नियमों से समझौता जान पर भारी पड़ सकता है.