बाल्टी में पानी भरकर आग बुझाते दिखे पाकिस्तानी फायरफाइटर्स, VIDEO देखकर हैरान रह गए लोग

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी फायरफाइटर्स की टीम आग बुझाने पहुंचती है, मगर इसके उलट जो कुछ हुआ सचमुच खूब हंसाएगा.

पाकिस्तान का ये वीडियो देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. (Photo/X)

Pakistan Firefighters Viral Video: सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फायरफाइटर्स से जुड़ा एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हैरानी भी होती है और हंसी बहुत आती है. वीडियो में फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने के लिए आधुनिक फायर होज, दमकल वाहन या सुरक्षा उपकरणों की बजाय बाल्टियों और बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग पाकिस्तान की इमरजेंसी सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.

बाल्टियों में पानी भरते दिखे फायरफाइटर्स

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वर्दी पहने फायरफाइटर्स बाल्टियों में पानी भरते हैं और फिर उसे आग पर डालने की कोशिश करते हैं. इसमें एक फायरफाइटर फायर ट्रक से पानी निकालने के लिए बर्तन का सहारा लेता दिख रहा है. यह दृश्य देखकर लोग हैरान हैं कि आग जैसी गंभीर आपदा से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों की इतनी कमी कैसे हो सकती है.

क्या बोले नेटिजन्स

हालांकि इस वीडियो के समय और स्थान की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान की फायर सर्विस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की बदहाल स्थिति का उदाहरण बताया जा रहा है. वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं काफी तीखी हैं. कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि यह ‘फायर ब्रिगेड कम और मजाक ज्यादा’ लग रहा है. कई लोगों ने इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया.

एक्स पर देखें वीडियो

यूजर्स का कहना है कि बिना पर्याप्त संसाधनों के फायरफाइटर्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है और ऐसे हालात में आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद मुश्किल हो जाता है. मालूम हो पाकिस्तानी फायरफाइटर्स का ये वीडियो एक्स पर @Viglnthindutva नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

