Pakistani Girl Viral: नीली आंखों वाला पाकिस्तानी चाय वाला तो आपको याद ही होगा. जी हां, वही जो रातोंरात स्टार बन गया था. जिसकी स्मार्टनेस पर लोग मर मिटे थे. बिल्कुल वही हाल लोगों का एक बार फिर है. वजह है चूल्हे वाली लड़की. इस लड़की की खूबसूरती के लोग कायल हुए जा रहे हैं. इसके एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं.

लेटेस्ट वीडियो में ये सब्जी काटती दिख रही है. लोग ये वीडियो देख बोल रहे हैं कि बिना मेकअप और स्टाइल के ये कितनी सुंदर दिखती है.

वीडियो को filmygyan ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. कैप्शन दिया है,

This girl is going viral for all the right reasons ♥️ Kitni khoobsurat hai na yeh?

देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by F I L M Y G Y A N (@filmygyan)

अब तक इसे 11 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. यूजर्स एक बार फिर इस लड़की की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे.

बता दें कि इससे पहले इस लड़की के जो वीडियोज सामने आए थे, उसमें लोगों ने कमेंट कर बताया था कि ये लड़की पाकिस्तानी है.