Pakistani Girl Viral Video: भारतीयों के लिए कही दिल चुराने वाली बात, इंडिया में वायरल हो रहा पाकिस्तानी लड़की का ये वीडियो
Pakistani Girl Viral Video: वीडियो में खुद को पाकिस्तानी नागरिक बताने वाली नाजिय कहती हैं कि उन्हें भारतीय पुरुष बहुत पसंद हैं. इसमें वो एक बात कहती हैं जो भारतीयों पुरुषों को खूब भा रही है.
Pakistani Girl Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तानी लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो भारत में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वीडियो में पाकिस्तान की नाजिया सनम नाम की लड़की ने भारतीय पुरुषों के बारे में कुछ ऐसा कहा है, जो भारतीयों के दिलों को छू रहा है. वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं और भारतीय यूजर्स इसे शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. दरअसल लाहौर की रहने वाली नाजिया सनम ने अपने एक्स @NaziaSanam7 हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट किया.
वीडियो को दिया मजेदार कैप्शन
वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘मुझे लगता है कि ज्यादातर भारतीय पुरुष सुंदर पाकिस्तानी लड़कियों के दीवाने हैं.’ यह बात उन्होंने एक एस्केलेटर पर खड़े होकर कही जो एयरपोर्ट जैसी जगह का लग रहा है. वीडियो में नाजिया एक मजेदार अंदाज में किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ हुई बातचीत का जिक्र कर रही हैं. जहां एक भारतीय अधिकारी ने उनसे उर्दू में बात की और उनकी ड्रेस से उन्हें केबिन क्रू समझ लिया. बातचीत का ये वीडियो उन्होंने 16 जनवरी 2026 को पोस्ट किया था और जो अब तक लाखों व्यूज और लाइक बटोर चुका है.
भारतीय पुरुषों की दीवानी
भारतीय यूजर्स इसे ‘दिल चुराने वाली’ बात कहकर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यह भारत-पाकिस्तान के बीच की पुरानी राइवलरी के बीच एक पॉजिटिव और फ्लर्टी मैसेज की तरह लगता है. नाजिया की बायो में भी लिखा है कि ‘पाकिस्तानी महिलाओं की तरह मैं भी भारतीय पुरुषों की दीवानी हूं और उनके बिना नहीं रह सकती.
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो पर भारतीय यूजर्स की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली लेकिन ज्यादातर मजेदार और पॉजिटिव हैं. एक यूजर @abhishek_pa_ ने कमेंट किया, ‘पाकिस्तानी लड़कियां हिंदू भारतीय लड़कों की उत्सुक हैं, क्योंकि वे फैमिली सेक्स और टॉय ट्रीटमेंट से बाहर निकलना चाहती हैं.’ जिस पर नाजिया ने सहमति जताते हुए कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो हां, आप सही हैं.’
एक्स पर देखें वीडियो
I think majority of Indian men are crazy for beautiful Pakistani girls.
❤️. pic.twitter.com/fC1qUWywCJ
— Nazia Sanam (@NaziaSanam7) January 16, 2026
कैटफिश अकाउंट होने का दावा
एक अन्य यूजर @sanjeevsanjujha ने मजाक में लिखा, ‘हम भारतीय न केवल पाकिस्तानी लड़कियों के दीवाने हैं, बल्कि पाकिस्तान को हासिल करने के विचार से भी बेहद उत्साहित हैं.’ वहीं, @AsianDigest ने ह्यूमर ऐड करते हुए कहा, ‘कौन उसे बताएगा कि भारतीय तो छिपकलियों के भी दीवाने हैं.’ कुछ यूजर्स ने इसे कैटफिश अकाउंट बताते हुए सवाल भी उठाए, जैसे @IndianTintin_ ने लिखा, ‘थर्की बंदरों, इस कैटफिश अकाउंट को 3 लाख व्यूज देते हुए शर्म नहीं आई.’ कुल मिलाकर, वीडियो ने भारत-पाकिस्तान के बीच एक हल्का-फुल्का डायलॉग शुरू कर दिया है.