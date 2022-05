Pakistani Joker Ka Video: सोशल मीडिया के जरिए हमें आए दिन एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग देखने को मिलते हैं. ये लोग उचित प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण अपने हुनर को दुनिया तक नहीं पहुंचा पाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया की पावर ऐसी है कि दुनिया के किसी भी कोने से सच्चे टैलेंट को बाहर निकाल ही लेता है. हमने भारत में हाल ही में भुबन बड्याकर, रानू मंडल और सहदेव दिर्दो जैसे टैलेंट को सोशल मीडिया के जरिए पॉपुलर होते देखा है. अब बारी है पाकिस्तान के शख्स की है, जो जोकर बनकर सड़क पर लोगों को हंसाने का काम करता है. लेकिन उसके अंदर एक तगड़ा सिंगर भी छुपा हुआ था और अब वो बाहर आ गया है. शख्स का वीडियो आते ही वायरल होने लगा है.Also Read - Viral Video Today: लड़की के साथ डांस करने स्टेज तक पहुंच गया शख्स, पर घूंघट उठाते ही हिल गया- देखें वीडियो

कराची में रहने वाले इस शख्स को वायरल किया है पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर अहमद खान ने. जोकर की वेशभूषा में दिख रहा शख्स इतने सुरीले अंदाज में गाता है कि राह चलते लोग भी उसका सुनने के लिए खिंचे चले आते हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यूट्यूबर अहमद खान की नजर कराची की गलियों में घूम रहे एक जोकर पर पड़ती है. बातचीत करने पर वो कहता है, "मैं बच्चों को हंसाने का काम करता हू और कोई चोरी डकैती नहीं करता." इसके बाद अहमद खान ने उससे पूछा कि और क्या करते हो? इसके जवाब में उसने सिंगिंग का नाम लिया और फिर धमाल मचा दिया.

जोकर के गेटअप में दिख रहा शख्स सबसे पहले ऋतिक रोशन का गाना ‘अभी मुझमें कहीं’ गाता है. इसके बाद वो यूट्यूब की रिक्वेस्ट पर राहत फतेह अली खान का गाना ‘जरूरी था’ गाने लगता है. इतना ही नहीं उसने आगे ‘खामोशियां’ गाने को भी शानदार ढंग से गाया. जोकर की सुरीली आवाज को सुनकर यूट्यूब सहित राह चलते लोग भी उसके दीवाने हो गए.

Wow. Those high notes. This guy can definitely sing. I sense this video will go viral and be a source of good change for this man. Wish him all the best.

— Disco Deewana (@kasheeq8) May 3, 2022