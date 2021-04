Pakistani Madarsa Video: पड़ोसी देश पाकिस्तान में मदरसे में पढ़ते छोटे-छोट बच्चे और उन्हें पीटता टीचर. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. लोग ये देखकर हैरान हैं कि कोई छोटे बच्चों के साथ कैसे इतनी वाहियात हरकत कर सकता है. Also Read - Dolphin Hug Viral: गोताखोर को देख चिपक कई डॉलफिन, बार-बार लगाती रहे गले, देखें Video

वीडियो में दिखता है कि बच्चे और टीचर दरी पर बैठे हैं. तीन बच्चे आगे हैं और बाकी छोटे बच्चे पीछे बैठे हैं. Also Read - Elephant Dance Video: नमो नमो जी शंकरा...पर हाथी महाराज ने किया डांस, लोग बोले- जय हो गजराज

तभी टीचर आगे वाले तीन बच्चों को एक-एक करके पीटने लगता है. इनमें से एक बच्चा तो काफी तेज रो रहा है. पर उसकी रोने की आवाज सुनकर भी टीचर रुकता नहीं. Also Read - Buffaloes Video: आई थी शिकार करने, भैंसों के झुंड के बीच फंसी शेरनी, फिर ऐसे लिया सबने बदला...

टीचर वीडियो के अंत तक बच्चों को पीटता ही रहता है. लोग इस वीडियो की काफी आलोचना कर रहे हैं.

वीडियो को ट्विटर पर Ayaz Latif Palijo ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

When you beat kids in madarsas & rural schools, they grow up with problems, you expose them to vulnerability,to poor self esteem and mental issues. When they grow up they follow the same path of violence, humiliation, torture and destruction.

Look at the current wave of protests.

Look at the current wave of protests. pic.twitter.com/62za4GoGZd — Ayaz Latif Palijo (@AyazLatifPalijo) April 14, 2021

पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 60.7K views मिल चुके थे. लोग इस टीचर और पढ़ाने के इस तरीके की काफी आलोचना कर रहे हैं.

आलोचना करने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी ही हैं. वे उर्दू भाषा में कमेंट कर रहे हैं.