Viral Video: कुछ समय पहले पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इस वीडियो को देखकर लोगों की हंसी रुक ही नहीं रही थी. अब ऐसा ही एक और वीडियो काफी देखा जा रहा है.

ये वीडियो पाकिस्तान का है. इसमें एक रिपोर्टर बाइट देता नजर आ रहा है. वीडियो में रिपोर्टर एक्सीडेंट का लाइव डेमो दिखा रहा है.

वीडियो को किसी बर्फीली जगह पर शूट किया गया है. रिपोर्टर का रिपोर्टिंग करने का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

इसे सोशल मीडिया पर Rajesh Raina ने शेयर किया है जो पेशे से पत्रकार ही हैं. वीडियो को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है.

देखें वायरल वीडियो-

खबर लिखे जाने तक वीडियो को 22.5K views मिल चुके हैं. लोग इन जनाब के जुदा अंदाज पर जमकर चुटकियां ले रहे हैं.

This is not journalism, this is astrology.

— sheen 🌨 (@_Enchanted_Snow) January 19, 2021