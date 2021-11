Pakistani TV Debate Show Ka Video: न्यूज चैनलों के डिबेट शो में हर रोज किसी ना किसी मुद्दे पर बहस होती है और पैनल में मौजूद एक्पर्ट्स अपनी राय देते हैं. हालांकि कई बार एक्सपर्ट्स कुछ ऐसा कह देते हैं सुनकर हंसी रोकना तक मुश्किल हो जाता है. इस समय एक ऐसे ही न्यूज चैनल के डिबेट शो का मजेदार वीडियो इंटरनेट की दुनिया में छाया हुआ है. इसमें पैनल में मौजूद एक्सपर्स ‘केले’ पर ऐसा ज्ञान देते हैं, सुनकर फीमेल एंकर बुरी तरह हंसने लगती है. मजेदार वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों बार देखा जा चुका है और नेटिजन भी इसपर जमकर कमेंट कर रहे हैं.Also Read - Watch: T20 World Cup में MS Dhoni के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकले Eoin Morgan, बने T20 के सबसे सफल कप्तान

वीडियो देखकर मालूम होता है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में केले की नस्ल को लेकर डिबेट हो रही है. इसमें मौजूद एक एक्सपर्ट भी केले की नस्ल पर अपनी राय देते हैं. वो कहते हैं कि सिंध में केले की खूब पैदावार हो रही है मगर जमीदार थोड़ा और खर्च कर दें तो बॉम्बे का खूब बड़ा केला है, उसे उगाया जा सकता है.

पैनल में मौजूद बुजुर्ग एक्सपर्ट इसके बाद ढाका के केले पर ज्ञान देते हैं, मगर तब उनकी बातें सुनकर फीमेल एंकर अपनी हंसी नहीं छिपा पाती. एक्सर्ट आगे कहते हैं कि हमारे सिंध में उंगली जितना केला होता है और ढाला में हाथ बराबर केला होता है. मजेदार वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट की ये बात सुनकर एंकर हाथ के इशारे से रुकने को कहती है और फिर बुरी तरह हंसने लगती है.

यहां देखें वीडियो-

And the winner is, Bombay 🍌 pic.twitter.com/wJB8lqzODa

— Naila Inayat (@nailainayat) November 1, 2021