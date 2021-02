Panda Ki Masti: पांडा की मस्ती किसी का भी दिल जीत सकती है. बर्फ में मस्ती करते पांडा का ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पांडा की जबरदस्त गुलाटियां देख सकते हैं. Also Read - Lion Viral Video: शेर ने पुराने ट्रेनर को कूदकर लगाया गले, कई मिनट चूमता रहा

ये वीडियो ऐसा है कि इसे देख आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा. तनाव उड़न छू होगा. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

वीडियो में दिखता है कि पांडा ढलान पर गुलाटी लगा रहा है. वो अपनी मस्ती में है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर IPS दिपांशु काबरा ने शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Me on Sundays.

Who else feels the same?

Me on Sundays. 👇😂

Who else feels the same? pic.twitter.com/sYIl9d6CRv — Dipanshu Kabra (@ipskabra) February 14, 2021

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 52K views मिल चुके हैं. यूजर्स इस पर मजेदार रिएक्शंस भी दे रहे हैं.

कई लोगों ने कहा कि उनका संडे भी ऐसे ही गुजरता है. लोग मीम्स शेयर करके भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

Sir ek room se dusre room ja raha hun…aise hi😂😂😂 — Anshuman अंशुमान انشومان (@advanshu2011) February 14, 2021

Me on Sunday pic.twitter.com/qXFWGTuMwk — rajneesh Solanki (@RajnOck) February 14, 2021